В «Горках Ленинские» провели ралли для детей на исторических педальных машинках

Детское ралли стало частью большого праздника в мире ретроавтомобилей – торжественного закрытия сезона «Чайка-клуба». На просторной площадке перед Научно-культурным центром «Музей В.И. Ленина» выстроились самые популярные детские педальные машинки в СССР, среди которых были «Москвичи», выпускавшиеся с середины 1960-х до начала 1990-х годов.

Также юные гости могли прокатиться на редко встречающихся моделях «Кроха», «Нева», «Оренбуржец» и «Циклоп». Вместе с машинками на площадке «работала» мини-заправка и мини-мойка. Праздник сопровождала игровая программа для детей, первенство по фигурному вождению автомобилей, игра в городки, дефиле автомобилей, а 100-летию российского джаза был посвящен концерт духового оркестра «Мосбрас», регулярного участника фестиваля «Усадьба Jazz».

История «Чайка-клуба» началась в 2017 году, когда коллекционер и любитель отечественных ретроавтомобилей Роман Пинаев объединил около ста владельцев автомобилей представительского класса «Чайка» и машин специального назначения «Волга». За пять лет клуб не только сохранил наследие в виде редких уникальных автомобилей, но оказывал помощь участникам в реставрации и ремонте. Многие экземпляры «Чайка-клуба» воссозданы энтузиастами с невероятной тщательностью и вниманием к деталям.

Средний возраст автомобилей – 60 лет. Самый почтенный – ГАЗ 12 ЗИМ 1955 г. – первый представительский автомобиль в СССР и первый, у которого был «прыгающий олень» на капоте. Самый молодой – «Чайка» ГАЗ 14 – выпущен в 1985 году, когда с конвейера сошло рекордное количество этих машин – 151.

Отметим, что в музее-заповеднике «Горки Ленинские» тоже находится уникальный автомобильный экспонат – единственный в мире «Rolls-Royce» модели «Silver Ghost» («Серебряный призрак») на полугусеничном ходу, который «дорабатывался» в России и которому исполняется 100 лет.

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