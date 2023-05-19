С 27 мая по 10 июня 2023 года в Городской усадьбе Ф. А. Ардалионова состоится выставка «Пионы в летнем парке», где будут представлены работы, выполненные художниками ведущих московских школ восточной живописи, Ассоциации содействия развитию культуры и искусства «Творческий союз», а также независимыми мастерами из разных городов России

54 влюблённых в цветы художника поделятся произведениями в техниках гун-би, се-и, могуфа и в технике ботанической иллюстрации. Зрители увидят целую россыпь картин, связанных темой цветущего летнего парка. И, конечно, в центре внимания выставки – пион. Ведь пион – пышный, ароматный, очень нежный цветок, украшающий сады и парки уже более 2000 лет и один из любимых цветов художников. Его изображали Головин, Писарро, Коровин, Майков, Пикассо, Ренуар. Но особенно много пионов на рисунках китайских мастеров. В Поднебесной пион называют «императорским цветком». На языке цветов Востока пионы олицетворяют собой благополучие, достаток и знатность, а ещё служат символом любви и женской красоты.

Яна Скавронская. Пионы и птички

Ольга Сумарокова. Пионовые розы

Татьяна Сальникова. Пион

Татьяна Давыдова. Пионы

Марина Богомолова. Пион

Анна Павленко. За первым шагом следует второй

Не забыты художниками и другие растения, радующие нас летней зеленью и цветами. По задумке организаторов, экспозиция должна дать возможность проникнуться многообразием, красотой и гармонией окружающего мира и стать ещё одним источником новых, ярких эмоций.

Торжественное открытие выставки состоится 27 мая (суббота) в 14:00.

Вход свободный.

Во время работы выставки пройдут мастер-классы:

28 мая Наталья Горюшкина покажет, как изобразить нежный букетик незабудок на китайском веере.

3 июня Локи Сноу научит рисовать прекрасные пионы на открытках из рисовой бумаги.

4 июня Наталья Горюшкина поможет украсить яркими розами закладки для книг в китайском стиле, а Анастасия Медведева – написать белый пион в технике се-и.

7 и 10 июня Нина Литвинова объяснит, как нарисовать бабочку мечты в стиле минхва, ещё редкой у нас корейской живописи.

10 июня Ирина Голубева, художник-график, директор АСРКиИ «Творческий союз», познакомит участников с экологическими вопросами, в частности, расскажет, как превратить макулатуру в искусство, а также поможет создать свой собственный рассказ-картину о пионах в технике коллажа с элементами ботанической иллюстрации.

Регистрация на мастер-классы: https://ntovavilov.timepad.ru/event/2393663/

Где? Москва, Дубининская, 51, вход со стороны проезда Жукова.

АртМосковия в числе информационных партнеров выставки.

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