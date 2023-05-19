В Городской усадьбе Ф. А. Ардалионова состоится выставка «Пионы в летнем парке»

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С 27 мая по 10 июня 2023 года  в Городской усадьбе Ф. А. Ардалионова состоится выставка «Пионы в летнем парке», где будут представлены работы, выполненные художниками ведущих московских школ восточной живописи, Ассоциации содействия развитию культуры и искусства «Творческий союз», а также независимыми мастерами из разных городов России

пионы в творчестве современных художников

54 влюблённых в цветы художника поделятся произведениями в техниках гун-би, се-и, могуфа и в технике ботанической иллюстрации. Зрители увидят целую россыпь картин, связанных темой цветущего летнего парка. И, конечно, в центре внимания выставки – пион. Ведь пион – пышный, ароматный, очень нежный цветок, украшающий сады и парки уже более 2000 лет и один из любимых цветов художников. Его изображали Головин, Писарро, Коровин, Майков, Пикассо, Ренуар. Но особенно много пионов на рисунках китайских мастеров. В Поднебесной пион называют «императорским цветком». На языке цветов Востока пионы олицетворяют собой благополучие, достаток и знатность, а ещё служат символом любви и женской красоты.

Яна Скавронская. Пионы и птички

Яна Скавронская. Пионы и птички

Ольга Сумарокова. Пионовые розы

Ольга Сумарокова. Пионовые розы

Татьяна Сальникова. Пион

Татьяна Сальникова. Пион

Татьяна Давыдова. Пионы

Татьяна Давыдова. Пионы

Марина Богомолова. Пион

Марина Богомолова. Пион

анна павленко за первым шагом следует второй

Анна Павленко. За первым шагом следует второй

Не забыты художниками и другие растения, радующие нас летней зеленью и цветами. По задумке организаторов, экспозиция должна дать возможность проникнуться многообразием, красотой и гармонией окружающего мира и стать ещё одним источником новых, ярких эмоций.

Торжественное открытие выставки состоится 27 мая (суббота) в 14:00.

Вход свободный.

Во время работы выставки пройдут мастер-классы:

  • 28 мая Наталья Горюшкина покажет, как изобразить нежный букетик незабудок на китайском веере.
  • 3 июня Локи Сноу научит рисовать прекрасные пионы на открытках из рисовой бумаги.
  • 4 июня Наталья Горюшкина поможет украсить яркими розами закладки для книг в китайском стиле, а Анастасия Медведева – написать белый пион в технике се-и.
  • 7 и 10 июня Нина Литвинова объяснит, как нарисовать бабочку мечты в стиле минхва, ещё редкой у нас корейской живописи.
  • 10 июня Ирина Голубева, художник-график, директор АСРКиИ «Творческий союз», познакомит участников  с экологическими вопросами, в частности, расскажет, как превратить макулатуру в искусство, а также поможет создать свой собственный рассказ-картину о пионах в технике коллажа с элементами ботанической иллюстрации.

Регистрация на мастер-классы: https://ntovavilov.timepad.ru/event/2393663/

Где? Москва, Дубининская, 51, вход со стороны проезда Жукова.

АртМосковия в числе информационных партнеров выставки.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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