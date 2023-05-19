Пермский театр оперы и балета пополнил репертуар опер, сопровождаемых тифлокомментариями

Пермский театр оперы и балета стал победителем грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» на организацию тифлокомментирования в театрах в номинации «Продолжение». В рамках программы будет создан тифлокомментарий для оперы «Иоланта». Кроме того, в рамках фестиваля и премии «Золотая Маска» при поддержке ПАО Сбербанк был создан тифлокомментарий для оперной постановки «Евгений Онегин», которая вошла в шорт-лист премии в восьми номинациях и получила награду за лучшую режиссуру.





Тифлокомментатор описывает происходящее на сцене, а незрячие и слабовидящие посетители слышат его голос в наушниках. Особенность тифлокомментирования в музыкальном театре заключается в том, что реплики рассказчика не пересекаются с пением солистов. Таким образом, слабовидящие люди остаются в музыкальном поле оперы и получают представление о сценографии и действиях артистов.



Пермский театр оперы и балета — первый в России театр, который стал развивать тифлокомментирование. Впервые это произошло в 2016 году на генеральной репетиции оперы Верди «Травиата» в постановке режиссера Роберта Уилсона и дирижера Теодора Курентзиса. Три года спустя этот метод зрительского вовлечения был применен к детской опере Ильи Польского «Терем-теремок» в постановке Марии Рубиной. В прямом и переносном смысле трогательное путешествие в театр совершили 200 учеников краевой школы-интерната для детей с нарушением зрения. О театре они узнали не только из уст тифлокомментатора, но и с помощью специально созданных 3D-моделей его здания и внутреннего пространства. Часть из этих постановок исполняются на русском языке и являются более подходящими для подготовки тифлокомментариев. Однако есть и произведения на языке оригинала. Сейчас в репертуаре театра с тифлокомментированием также можно посмотреть оперы «Двенадцать месяцев», «Мадам Баттерфлай» и «Царская невеста».

Людмила Ныробцева, заведующая музеем Пермского театра оперы и балета, куратор проекта «Трогательное путешествие в театр»:

— Театр является зрелищным видом искусства, и он сложно воспринимается без визуальной составляющей. Но мы рады, что благодаря нашим партнерам, поддержке социально ответственного бизнеса, грантовым программам, таким как «Особый взгляд», мы можем сделать наши спектакли доступными для незрячих и слабовидящих посетителей. Это долгосрочная цель, поэтому мы планируем при поддержке партнеров сопроводить тифлокомментариями и другие спектакли из репертуара театра, включая оперы, исполняемые на иностранных языках.

Фото - Андрей ЧУНТУМОВ

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