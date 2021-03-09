В гостях у Белгородской филармонии Алексей Лундин

12 марта в 19:00 в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт абонемента № 1 «Бессмертные имена».
С симфоническим оркестром под управлением лауреата международного конкурса дирижёров им. Е. Светланова Дмитрия Филатова выступит заслуженный артист РФ, концертмейстер и солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин (скрипка).
Программа этого концерта будет программой шедевров. Каждое произведение – лучшие опусы Бетховена и Моцарта.
Вы услышите одно из наиболее оптимистичных сочинений Л. Бетховена — Симфонию № 7, которую сам композитор называл своим самым удачным творением. Также прозвучит Увертюра к опере «Дон Жуан» и вершина творения Моцарта — Концерт для скрипки № 5 ля мажор.
Алексей Лундин родился в 1971 году в Москве в семье музыкантов. Обучался в МССМШ им. Гнесиных, Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского (класс Н.Г. Бешкиной. В 1993 году). В 1995 году скрипач продолжил обучение в ассистентуре-стажировке, как солист-скрипач у профессора М.Л. Яшвили и как камерный исполнитель у профессора А.З. Бондурянского.
Музыкант неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, среди которых «Концертино-Прага», конкурс камерных ансамблей в Траппани (Италия), конкурс в Веймаре (Германия), конкурс струнных квартетов им. Шостаковича, лауреат премии «Триумф».
В 1998 году получил приглашение в знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы», с 1999 года — первая скрипка и солист оркестра. Большое внимание скрипач уделяет музыке современных композиторов. Композитор Юрий Буцко посвятил ему свой четвёртый скрипичный концерт.
Партнерами А. Лундина на сцене были Э. Вирсаладзе, М. Лидский, К. Захариас, К. Сканави, А. Гиндин, Т. Леандр, М. Даиджашвили, А. Бондурянский, А. Коробейников, А. Уткин, С. Накаряков, Д.де Вильянкур, Ф.Коробов, и другие музыканты.С 2007 года преподает в Московской консерватории. С 2015 года — в МССМШ им. Гнесиных. С 2010 года — организатор и художественный руководитель международного фестиваля классической музыки в Салацгриве (Латвия).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.