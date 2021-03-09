В гостях у Белгородской филармонии Алексей Лундин

12 мар­та в 19:00 в Боль­шом зале Бел­го­род­ской госу­дар­ствен­ной филар­мо­нии состо­ит­ся кон­церт або­не­мен­та № 1 «Бес­смерт­ные имена».

С сим­фо­ни­че­ским оркест­ром под управ­ле­ни­ем лау­ре­а­та меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са дири­жё­ров им. Е. Свет­ла­но­ва Дмит­рия Фила­то­ва высту­пит заслу­жен­ный артист РФ, кон­церт­мей­стер и солист Госу­дар­ствен­но­го камер­но­го оркест­ра «Вир­ту­о­зы Моск­вы» Алек­сей Лун­дин (скрип­ка).

Про­грам­ма это­го кон­цер­та будет про­грам­мой шедев­ров. Каж­дое про­из­ве­де­ние – луч­шие опу­сы Бет­хо­ве­на и Моцарта.

Вы услы­ши­те одно из наи­бо­лее опти­ми­стич­ных сочи­не­ний Л. Бет­хо­ве­на — Сим­фо­нию № 7, кото­рую сам ком­по­зи­тор назы­вал сво­им самым удач­ным тво­ре­ни­ем. Так­же про­зву­чит Увер­тю­ра к опе­ре «Дон Жуан» и вер­ши­на тво­ре­ния Моцар­та — Кон­церт для скрип­ки № 5 ля мажор.

Алек­сей Лун­дин родил­ся в 1971 году в Москве в семье музы­кан­тов. Обу­чал­ся в МССМШ им. Гне­си­ных, Мос­ков­ской Госу­дар­ствен­ной Кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го (класс Н.Г. Беш­ки­ной. В 1993 году). В 1995 году скри­пач про­дол­жил обу­че­ние в асси­стен­ту­ре-ста­жи­ров­ке, как солист-скри­пач у про­фес­со­ра М.Л. Яшви­ли и как камер­ный испол­ни­тель у про­фес­со­ра А.З. Бондурянского.

Музы­кант неод­но­крат­но ста­но­вил­ся лау­ре­а­том все­рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов, сре­ди кото­рых «Кон­цер­ти­но-Пра­га», кон­курс камер­ных ансам­блей в Трап­па­ни (Ита­лия), кон­курс в Вей­ма­ре (Гер­ма­ния), кон­курс струн­ных квар­те­тов им. Шоста­ко­ви­ча, лау­ре­ат пре­мии «Три­умф».

В 1998 году полу­чил при­гла­ше­ние в зна­ме­ни­тый оркестр «Вир­ту­о­зы Моск­вы», с 1999 года — пер­вая скрип­ка и солист оркест­ра. Боль­шое вни­ма­ние скри­пач уде­ля­ет музы­ке совре­мен­ных ком­по­зи­то­ров. Ком­по­зи­тор Юрий Буц­ко посвя­тил ему свой чет­вёр­тый скри­пич­ный концерт.

Парт­не­ра­ми А. Лун­ди­на на сцене были Э. Вир­са­лад­зе, М. Лид­ский, К. Заха­ри­ас, К. Ска­на­ви, А. Гин­дин, Т. Леандр, М. Даи­джа­шви­ли, А. Бон­ду­рян­ский, А. Коро­бей­ни­ков, А. Уткин, С. Нака­ря­ков, Д.де Вильян­кур, Ф.Коробов, и дру­гие музыканты.С 2007 года пре­по­да­ет в Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. С 2015 года — в МССМШ им. Гне­си­ных. С 2010 года — орга­ни­за­тор и худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля клас­си­че­ской музы­ки в Салац­гри­ве (Лат­вия).

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