В Государственном институте искусствознания представлена выставка «Неизвестная провинция – 2023»

Вот уже в 21-й раз Институт открывает ежегодную фотовыставку по материалам Свода памятников архитектуры и монументального искусства России. В этот раз она получилась особенно красивой, ибо на фотографиях запечатлены иконостасы.

Многое, к сожалению, было утрачено за время ХХ века, но новом, XXI многое начинают восстанавливать, реставрировать, а уж изучают памятники архитектуры и церковного искусства и подавно десятилетиями.

Европейская часть России – Владимирская, Вологодская, Ивановская, Кировская, Курская, Московская, Псковская, Рязанская, Тверская, Ярославская области, а также Пермский край сохранили дивные иконостасы, особенно хороши барочные. Они – золоченые, резные, богато украшенные до сегодняшнего дня радуют глаз.

Марина АБРАМОВА

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