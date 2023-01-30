Ната Волкова выпустила мотивационный трек «Будь собой»

Певица и автор собственных песен Ната Волкова стала яркой звездочкой на небосводе российского шоу-бизнеса в прошлом году, выпустив свой фантазийный клип «Искусство». Добрый и правильный посыл ее творчества, рассказывает о простых и близких каждому жизненных ситуациях, поддерживает и укрывает теплым одеялом слушателя, отчего становится легко и тепло на душе. Ната создает свою музыку не ради формата и топ-чартов, а с большой прекрасной целью - сделать мир чуточку добрее, очистить его от грязи и зависти.

Трек «Будь собой» - это настоящий гимн победе над трудностями, который поддержит в трудную минуту и подскажет, как двигаться дальше.

Сама Ната рассказывает о треке так: «Песня "Будь собой" посвящена людям, которые несмотря на сложные жизненные ситуации, остаются прекрасными и добрыми. Эта песня про духовную силу и победу любви».

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