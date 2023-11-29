В ГУМе на Красной площади состоялся «Большой показ» российских дизайнеров в рамках BRICS+ Fashion Summit

27 ноября в Демонстрационном зале ГУМа прошел БОЛЬШОЙ ПОКАЗ российских дизайнеров в рамках недели моды в Москве, BRICS+ Fashion Summit.

На показе присутствовали: Марина Юдашкина, Екатерина Мухина, Евгения Милова, Евгения Линович, Юлия Кудрявцева, Елена Пинская, Екатерина Земская, Кристина Чичерина, Олег Ерошин и другие.

Место проведения события выбрано не случайно, потому что именно здесь в сердце Москвы зародилась мода и продолжает трансформироваться сейчас.

Стилистикой показа было выбрано направление ретро-шик. Для модного события был создан авторский саундтрек, в основе которого интегрирована композиция показа мод 1961 года. Финальной песней закрытия показа стала «Московских окон негасимый свет» композитора Тихона Хренникова на стихи Михаила Матусовского.

В показе приняли участие 22 российских бренда, демонстрируя преемственность индустрии моды и отражая разные временные эпохи и их тенденции. В список участников вошли такие модные Дома и бренды как Valentin Yudashkin, Chapurin, anastasiAZadorina, Ruban, Rogov, You Wanna, Like Yana, ALISIAHIT, Botrois, Ellyme, Arny Praht, Artem Krivda, Masterpeace, Hamper, Daniil Antsiferov, Les Archives, Meowshka, Fiore bags, Post Meridiem, Artem Midda, Pizhon и N68.

Образы на подиуме представили 100 моделей и олимпийские чемпионы. Открывала показ Ясмина Муратович, российская модель, которая участвовала в показах Prada, Chanel, Valentino, Giorgio Armani и других. Ясмина была в платье от Valentin Yudashkin.

Фото – Виктор БОЙКО