Персональная выставка художника Алексея Булдакова «Школа страннолюбия» открылась в Москве

Художник и антрополог Алексей Булдаков с 2019 года работает в пространствах ЦТИ Фабрика, изначально как победитель VI сессии программы «Фабричные мастерские».

Тогда же Алексей Булдаков впервые начал работать с бактериальной целлюлозой — экологическим биополимером, обладающим, по словам художника, большим потенциалом применения в медицине, промышленности и дизайне. Этот природный полимер получается в результате ферментации; один из его самых доступных источников — чайный гриб. Алексей выращивает его в теплице и делает из полученного материала объекты.

В проекте «Школа страннолюбия» художник продолжает работу с этим материалом, соучастником и соавтором представленных на выставке работ. Из бактериальной целлюлозы художник создает скульптуры, пьедесталом для которых выступают снопы из сухого борщевика.

В «Школе страннолюбия» Алексей Булдаков продолжает свое визуальное исследование взаимодействия человека и растения, а также влияния такого взаимодействия на восприятие человеком движения истории. Это выставка о том, как можно практиковать гостеприимство по отношению к инвазивным и одичалым видам жизни.

На выставке представлены скульптуры и авторский текст.

Алексей Булдаков родился в Костроме в 1980 году. В 2003 году получил в РГГУ специальность «социальный антрополог». Учился в Венской Академии Искусства в 2011-2012 годах. С 1999 до 2004 был участником группы Радек. В 2011 совместно с художницей Анастасией Потемкиной основал Лабораторию городской фауны. Живёт в Москве.