В Хабаровске благоустроят арт-резиденцию для молодежи и аллею Тихоокеанского государственного университета

Определились победители Всероссийского урбанистического хакатона «Города» в Хабаровске. В городе будут созданы подготовленные ими проекты благоустройства – аллея Тихоокеанского государственного университета и арт-резиденция для молодежи на базе подростково-молодежного клуба «Вектор». Проекты получат финансовую поддержку Комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края и будут реализованы до 2027 года.

В Хабаровске завершился очный этап образовательного проекта Хакатон «Города», в ходе которого 18 финалистов под руководством опытных экспертов из области архитектуры разрабатывали проекты по благоустройству городских пространств. Финалом хакатона стала защита проектов перед жюри.

Лучшей концепцией благоустройства аллеи Тихоокеанского государственного университета признали проект «ТОГУ в лесу». Авторами проекта стали Дмитрий Зуйков из Самары (СамГТУ), Полина Бабак из Хабаровска (ТОГУ), Максим Бессонов из Москвы (МАРХИ), Мария Милаева из Москвы (МАРХИ), Мария Кнутова из Санкт-Петербурга (СПГХПА им. Штиглица).

На защите концепции по созданию подростково-молодежного клуба «Вектор» победил проект «Концептуальный проект Арт-резиденция Вектор». Над ним работали Диана Родионова из Москвы (МАРХИ), Анастасия Леонова из Новосибирска (НГАУДИ), Марина Дорошенко из Хабаровска (ТОГУ), Татьяна Демидова (НГАСУ (СИБСТРИН) из Новосибирска.

В состав жюри хакатона вошли ведущие специалисты в сфере архитектуры:

Корзун Аркадий Геннадьевич – главный архитектор города Хабаровск;

Мельник Павел Степанович – член Президиума Союза архитекторов России, основатель архитектурного бюро MART Architects;

Мельникова Мария Ивановна – заведующий сектором главного художника департамента по архитектуре, строительству и землепользованию администрации города Хабаровска;

Дьячкова Людмила Германовна – профессор кафедры «Строительные конструкции, здания и сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения;

Пасичников Вадим Эдуардович – руководитель градостроительного отдела ООО «Дальневосточная архитектурная компания».

Софья Цветкова, менеджер проекта хакатон «Города»:

«Всероссийский урбанистический хакатон "Города" успешно прошел в Хабаровском крае. Сильнейший состав 18 участников из восьми регионов страны, три куратора — сооснователи ведущих архитектурных бюро и мастерских Санкт-Петербурга и Новосибирска и два разноплановых объекта для благоустройства оказались прекрасной формулой для подготовки утонченных и практичных архитектурных решений в Хабаровске».

Илья Спиридонов, куратор хакатона, партнёр и сооснователь архитектурного бюро «Хвоя»:

«Прошедший этап в Хабаровске показал, что совсем разные молодые ребята со всей страны могут вместе создавать интересные идеи. Надеюсь, что опыт участия в хакатоне «Города» поможет им расти в профессии и в будущем преображать новыми классными проектами города по всей России».

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