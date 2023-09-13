ФПРК представил Киноакселератор на ВЭФ

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин презентовал Киноакселератор участникам Восточного экономического форума (ВЭФ). Презентация программы для поддержки региональных кинематографистов состоялась 12 сентября в рамках сессии «Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов».

По его словам, в настоящее время недостаточно инициировать отдельные мероприятия в регионах – фестивали, киносъемки и пр. Для развития рынка регионального кинематографа необходима комплексная работа на местах. В этих целях была разработан проект системы региональных киноакселераторов, вошедший в программу развития ФПРК.

«Кинокселератор ФПРК – это универсальная площадка, создаваемая в регионах при поддержке федеральных и региональных властей и Фонда. Она включает в себя коворкинг, рентал, региональную студию, студию постпродакшна, образовательный центр, кинозал. На базе киноакселератора создаются документальные, анимационные и игровые фильмы и сериалы с единой системой экспертизы и дистрибьюции. Предварительно ФПРК готов запустить три пилотных акселератора в 2024 году, в 2025 году - в каждом федеральном округе, к 2030 году – в 30 регионах России. По нашей оценке, проект позволит увеличить количество создаваемого региональными студиями контента в стране. Одной из главных задач Киноакселератора является создание “региональных мейджоров”, на которых придется основная нагрузка кинопроизводства на местах», – рассказал Дмитрий Якунин.

По его данным, эффект от внедрения Киноакселератора – до 300 единиц контента, произведенного в субъектах РФ, консолидация 150 тыс. специалистов из сферы кино, апробация лучших новейших цифровых решений, создаваемых для киноиндустрии сегодня.

Обсуждая тему новых технологий, Якунин рассказал о поддержке их разработчиков. Для этого Фонд второй год подряд проводит Питчинг региональных киностартапов. В рамках ВЭФ, после сессии «Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов», организация представила проекты, поддержанные на питчинге. Это юридическая платформа MovieRight, сервис «Звуки Музыка», карта кинолокаций Filming in Russia, а также фаворит II Питчинга региональных киностартапов – электронная «кинохлопушка» от компании Imslate.

«Для участников питчинга, безусловно, очень важно быть в числе представленных проектов на таком масштабном и значимом мероприятии, как ВЭФ. Это дает не только информационный охват для новых идей технологических предпринимателей, но и формирует определенные ожидания для будущих победителей нашего конкурса. На сессии мы постарались рассказать про каждого финалиста, ведь зачастую проекты замораживаются именно по причине их непростого продвижения – путь на рынок тернист и сложен, в то время как даже заочное участие финалистов питчинга в ВЭФ повышает шансы быть замеченными инвесторами и индустриальными партнерами», – отметил Павел Перегудов, руководитель «Студии Проспект», креативный продюсер Питчинга региональных киностартапов ФПРК.

Он уточнил, что на сегодняшний день три проекта-финалиста Питчинга региональных киностартапов ФПРК получают помощь в подготовке финансовой модели, стратегии выхода на рынок, презентации их идеи лидерам рынка, и это «уже дает определенные результаты».

«Например на “умную кинохлопушку” IMSLATE ещё до выхода в серийное производство уже оформлено 15 предзаказов, в том числе от зарубежных кинематографистов», – уточнил Перегудов.

Своими успехами поделился и разработчик кинохлопушки IMSLATE Игорь Моисеев.

«Буквально сразу после выступления я получил первые заказы на свою хлопушку. Даже если бы я не оказался в тройке победителей, то все равно чувствовал бы себя шикарно, т.к. нашел несколько интересных знакомств и получил действительно ценную обратную связь. Ну и конечно лишний раз “прокачаться” в публичном выступлении – это несомненный плюс», – отметил инженер.

Отметим, что в работе сессии «Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов» приняли участие представители органов государственной власти, ведомственных учреждений, киноиндустрии.

Среди них: Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края; Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия); Эльвира Нургалиева, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; Алексей Романов, художественный руководитель АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм»; Дмитрий Шевцов, генеральный директор ООО «Киностудия Владивостока»; Федор Щербаков, генеральный директор киностудии «Ленфильм»; Филипп Абрютин, художественный руководитель Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон»; Юлия Липатова, генеральный продюсер ООО «ХОУМПРОДАКШН»; Евгений Мелентьев, генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании KD Studios.

Модератором выступил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.