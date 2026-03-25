В Ханое с успехом открылись Дни российской культуры

Во Вьетнаме проходят Дни российской культуры, призванные укрепить многолетние дружеские связи между народами двух стран через искусство. Открытие состоялось на одной из главных культурных площадок столицы — во Дворце вьетнамско-советской дружбы в Ханое.Торжественную церемонию с приветственным словом открыли заместитель Министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев и заместитель Министра культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Та Куанг Донг.

«2025 год стал для нас знаковым – Россия и Вьетнам отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Культурное сотрудничество между нашими странами активно развивается на всех направлениях. Проведение масштабных обменных фестивалей искусств – неотъемлемая часть нашего взаимодействия», – отметил замминистра культуры РФ Андрей Владимирович Малышев.

«Вьетнам и Россия имеют давние традиции дружбы, основанные на доверии, взаимном уважении и тесных связях между нашими народами. На протяжении многих десятилетий сотрудничество между двумя нашими странами неуклонно укрепляется и развивается во многих сферах. Среди них культурное сотрудничество играет особенно важную роль, выступая надежным мостом, и способствуя укреплению взаимопонимания, а также сближению наших народов», – отметил замминистра культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Та Куанг Донг.

Центральным событием вечера стал концерт прославленного Омского русского народного хора, который представил гостям обширную программу, наполненную аутентичными народными песнями, танцами и вокально-хореографическими композициями. Выступление коллектива, продемонстрировавшее богатство и самобытность российской народной культуры, вызвало неподдельный восторг у многочисленных зрителей, среди которых присутствовали представители Министерства культуры Вьетнама и России, дипломаты, общественные деятели и жители Ханоя.

В рамках мероприятия гостям была представлена уникальная выставка образцов декоративно-прикладного искусства и русских костюмов, а также фотовыставка «Культурное наследие России», посвящённая памятникам истории и архитектуры из самых разных уголков страны. Открытие Дней российской культуры в Ханое стало мощным и красочным стартом череды мероприятий, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания и дружбы между Россией и Вьетнамом.

Второе выступление Омского русского хора состоялось в Хошимине 25 марта на сцене Театра Армии Южного региона.