1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Властелин колец» — не просто сказка: путеводитель по миру Толкина

В Ханое с успехом открылись Дни российской культуры

«Как мы деда провожали»: Ольга Лерман, Леонид Тележинский и Ольга Лапшина снялись в фильме про несостоявшиеся похороны

РУСАЛ и Алюминиевая ассоциации открыли виртуальную фотовыставку «Алюминий вокруг нас»

В Москве показали инклюзивный спектакль «Буратино и Золотой ключик» ко Всемирному дню театра

В Московском Политехе состоялся финал VI Всероссийского кейс-чемпионата по бизнес-решениям в менеджменте

Наши воины помнят слова Христа: «Нет большей любви, чем положить душу за други своя»

Дмитрий Дибров назвал концерт-презентацию альбома «Проваливай» Анастасии Казанцевой «образом созидающей России»

By editor
Фото: пресс-служба ФГУБК РОСКОНЦЕРТ

Во Вьетнаме проходят Дни российской культуры, призванные укрепить многолетние дружеские связи между народами двух стран через искусство. Открытие состоялось на одной из главных культурных площадок столицы — во Дворце вьетнамско-советской дружбы в Ханое.Торжественную церемонию с приветственным словом открыли заместитель Министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев и заместитель Министра культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Та Куанг Донг.

«2025 год стал для нас знаковым – Россия и Вьетнам отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Культурное сотрудничество между нашими странами активно развивается на всех направлениях. Проведение масштабных обменных фестивалей искусств – неотъемлемая часть нашего взаимодействия», – отметил замминистра культуры РФ Андрей Владимирович Малышев.

«Вьетнам и Россия имеют давние традиции дружбы, основанные на доверии, взаимном уважении и тесных связях между нашими народами. На протяжении многих десятилетий сотрудничество между двумя нашими странами неуклонно укрепляется и развивается во многих сферах. Среди них культурное сотрудничество играет особенно важную роль, выступая надежным мостом, и способствуя укреплению взаимопонимания, а также сближению наших народов», – отметил замминистра культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Та Куанг Донг.

Центральным событием вечера стал концерт прославленного Омского русского народного хора, который представил гостям обширную программу, наполненную аутентичными народными песнями, танцами и вокально-хореографическими композициями. Выступление коллектива, продемонстрировавшее богатство и самобытность российской народной культуры, вызвало неподдельный восторг у многочисленных зрителей, среди которых присутствовали представители Министерства культуры Вьетнама и России, дипломаты, общественные деятели и жители Ханоя.

фотовыставка - декоративно-прикладное искусство - вьетнам
Фото: пресс-служба ФГУБК РОСКОНЦЕРТ

В рамках мероприятия гостям была представлена уникальная выставка образцов декоративно-прикладного искусства и русских костюмов, а также фотовыставка «Культурное наследие России», посвящённая памятникам истории и архитектуры из самых разных уголков страны. Открытие Дней российской культуры в Ханое стало мощным и красочным стартом череды мероприятий, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания и дружбы между Россией и Вьетнамом.

Второе выступление Омского русского хора состоялось в Хошимине 25 марта на сцене Театра Армии Южного региона.

«Как мы деда провожали»: Ольга Лерман, Леонид Тележинский и Ольга Лапшина снялись в фильме про несостоявшиеся похороны
«Властелин колец» — не просто сказка: путеводитель по миру Толкина

