Брест и Минск встретили традиционный Фестиваль российского кино

В Республике Беларусь состоялся масштабный Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Праздник прошел в рамках «Дней культуры России в Беларуси». В этом году наши ленты были представлены в двух городах: Минске и Бресте, который является воплощением единства истории наших народов и несокрушимой силы духа.

На торжественной церемонии открытия в кинотеатре «Москва» в Минске с приветственной речью выступили Руслан Иосифович Чернецкий, Министр культуры Республики Беларусь, и Андрей Владимирович Малышев, Заместитель Министра культуры Российской Федерации.

Зрителей Фестиваля со сцены поприветствовал Игорь Волошин, режиссер музыкальной ленты «Буратино» (2026 г.), ставшей фильмом открытия и захватившей аудиторию своей красочностью.

После просмотра зрители смогли лично пообщаться с режиссером, поделиться впечатлениями и задать интересующие вопросы.

«При формировании программы этого года мы стремились учесть интересы самой разной аудитории, чтобы каждый зритель нашел в афише что-то действительно близкое.

Мы видим, как новые фильмы органично соседствуют с легендарной классикой, как старшее поколение передает младшим любовь к картинам, на которых выросло само, и этот живой диалог дорогого стоит.

Переполненные залы в Минске и Бресте, теплый отклик зрителей, долгие аплодисменты после показов и желание обсуждать увиденное — для нас лучшая награда», — прокомментировала генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программу мероприятия вошли:

семейные фильмы «Чебурашка 2» (2026 г., реж. Дмитрий Дьяченко) и «Финист. Первый богатырь» (2024 г., реж. Дмитрий Дьяченко),

фантастические ленты «Кракен» (2025 г., реж. Николай Лебедев) и «Авиатор» (2025 г., реж. Егор Михалков-Кончаловский),

приключенческие картины «Левша» (2025 г., реж. Владимир Беседин), «Северный полюс» (2025 г., реж. Александр Котт) и «Волчок» (2025 г., реж. Константин Смирнов),

мультфильм «Доктор Динозавров» (2025 г., реж. Максим Волков).

Более того, гости Фестиваля насладились шедеврами золотого фонда советского кинематографа, на которых выросло несколько поколений зрителей: пронзительной исторической драмой о Великой Отечественной войне «Иди и смотри» (1985 г., реж. Элем Климов) и всеми любимым «Белорусским вокзалом» (1970 г., реж. Андрей Смирнов).

«Фестиваль российского кино в Минске и Бресте показал, насколько сильны наши общие культурные корни, как наших зрителей объединяют вечные ценности и как искусство говорит с зрителями на одном языке. Фильм «Буратино» стал не просто еще одним семейным фильмом, он объединил поколения зрителей в наших странах, вовлекая взрослых и детей через развлекательный формат в диалог о ценности честности, дружбы и семьи. Для нас очень важно, что благодаря фестивалю мы смогли в очередной раз внести свой вклад в большой культурный диалог между нашими народами», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

В рамках Фестиваля состоялись яркие и запоминающиеся встречи.

РОСКИНО организовало на площадке Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) «Разговор с режиссером: творческая встреча с Игорем Волошиным». Оно прошло в формате живого диалога между режиссером и обучающимися о создании фильма «Буратино».

Более того, актриса Софья Зайка, исполнительница роли Гали в первой и второй части о Чебурашке, ответила на вопросы гостей и рассказала истории о съемках, а после сфотографировалась со всеми желающими. Также на другой сессии она представила проект «Финист. Первый богатырь».

«Кино — это всегда про идентичность. Когда в Бресте или Минске зал замирал во время титров «Белорусского вокзала» или смеялся над приключениями Чебурашки, мы в очередной раз поняли: у нас общий культурный код, общая память и общие надежды. Именно такие моменты и делают наши народы по-настоящему братскими. Хочу отдельно поблагодарить команду РОСКИНО за эту инициативу и возможность стать частью Фестиваля. Организаторы проделали огромную работу, собрав в афише лучшее, что нас объединяет — от великой классики до современных хитов. Наш Холдинг был представлен в программе широко, но для нас это не повод для гордости, а повод для радости: значит, мы говорим со зрителем на одном языке и попадаем в его сердце», — отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

В рамках Фестиваля в кинотеатре «Москва» начала работу выставка Бахрушинского театрального музея, организованная совместно с РОСКИНО в рамках проекта «Кино | Театр». Экспозиция раскрывает тему преемственности поколений в искусстве. Фотографии из фондов Бахрушинского музея знакомят зрителей с творчеством актрис Валентины Талызиной и Светланы Немоляевой, а также позволяют узнать больше о знаменитых династиях Бондарчуков и Лазаревых.

Фестиваль российского кино в Беларуси – ежегодное событие, традиционно включенное в календарь культурной жизни двух стран.

Фото: пресс-служба РОСКИНО