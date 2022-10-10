В «ХУДОЖЕСТВЕННОМ» ПОКАЖУТ «ДЖАЗ 100»

15 октября в столичном кинотеатре «Художественный» (Арбатская площадь, 14) состоится премьера документального фильма «ДЖАЗ 100», посвящённого столетию джазового искусства в России.

Джаз в России прошёл сложный путь: его история началась 1 октября 1922 года. В фильме бурную историю отечественного джаза рассказывают — в кадре и за кадром — ведущие музыканты страны, в том числе автор идеи и один из продюсеров фильма Игорь Бутман. Каждый свою часть общей истории излагают и артисты сегодняшних поколений, и ветераны российского джаза, в том числе удостоенные высокого звания народных артистов Российской Федерации — легендарные импровизаторы Алексей Козлов, Давид Голощёкин, Игорь Бриль, Анатолий Кролл, Алексей Кузнецов, Борис Фрумкин, Лариса Долина, Даниил Крамер. Среди полусотни спикеров фильма — не только артисты, но и историки российского джаза, посвятившие жизнь изучению столетнего пути джазового искусства в нашей стране: старейшина российского джазового сообщества, 90-летний петербургский музыковед Владимир Фейертаг, автор сценария фильма — главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков и другие. Нарраторы фильма — российские актёры Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Аня Чиповская, Виктор Добронравов и Евгений Миронов, каждый из которых отвечает за одну из эпох истории отечественного джаза.

Автор идеи и продюсер фильма Игорь Бутман:

— Мы создавали этот фильм почти два года, но готовились к этому всю жизнь. С одной стороны, это подведение итогов, с другой — фильм устремлён в будущее. Мы показываем потрясающие примеры преданного служения музыке, веры в неё. Герои-музыканты погибали на войне, кто-то подвергался критике и испытывал иные трудности, но прошёл свой путь и стал великим. Поколения первопроходцев создали основу для того, что сейчас происходит в нашем джазе. Благодаря им появилось профессиональное образование, новые поколения музыкантов, побеждающих на международных конкурсах, появились ансамбли и биг-бэнды — детские, взрослые, самодеятельные. Джаз звучит по всей стране, проходит огромное количество концертов и фестивалей, и всё это во многом благодаря вере наших артистов в то, что музыка универсальна и несёт людям только радость. Вот об этом наш фильм: о героях джаза, о тех, кто писал и пишет его историю. Нашему джазу есть о чём рассказать и есть чем гордиться.

Режиссёр фильма Александр Брынцев:

— Документального кинопроекта обо всей истории российского джаза, тем более такого масштаба, не было никогда. Мы использовали в фильме более 600 исторических фотографий, 95 аудиотреков — от исторических записей 1920-30-х гг. до новейших работ российских джазменов — и множество видеодокументов из истории отечественного джаза: и кинохронику советской эпохи, и современные съёмки. Ряд уникальных номеров мы сняли сами, в том числе музыкальное посвящение первопроходцу нашего джаза Валентину Парнаху, а также выступления артистов на джазовых фестивалях нынешнего времени.

Продолжительность полнометражной версии фильма — 115 минут. Сбор гостей в 19.00, начало показа в 20.00.

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