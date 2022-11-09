В Испании стартует Russian Film Festival

7 ноября на испанской платформе Cineclick стартует Russian Film Festival. Восемь картин будут доступны бесплатно для испанских зрителей в течение трех недель до 28 ноября. Russian Film Festival в Испании проводится уже третий раз, мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Испанские зрители смогут погрузиться в романтическую атмосферу мелодрамы «Дунай» – первой режиссерской работы сценариста Любови Мульменко. С берегов Дуная Russian Film Festival перенесет зрителя в киберпространство, где разворачиваются события фантастического триллера «Обратимая реальность» Дмитрия Константинова. Также испанской аудитории будут представлены: комедийная драма «Первый снег» Наталии Кончаловской, триллер «Побочный эффект» Алексея Казакова, комедия «Я худею» Алексея Нужного, мелодрама «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, документальный фильм «Бондарчук.Battle» Ильи Белова и мультсериал «Пластилинки».

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Уже третий год подряд мы проводим Russian Film Festival в Испании и ценим внимание испанских зрителей к новинкам российского кинематографа. Российские фильмы и мультфильмы регулярно выходят в испанский кинопрокат, вниманием зрителей пользуются полнометражные мультфильмы, серия «Большой балет» (балетные спектакли), масштабные картины: к примеру, один из наиболее успешных российских фильмов в испанском кинопрокате в 2022 году – фильм «Грех» Андрея Кончаловского. Российские проекты получают призы и на испанских фестивалях (в октябре этого года российский сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland). Мы сотрудничаем с испанскими VOD-платформами, в частности, организуем этот фестиваль с платформой Cineclick, специализирующейся на жанровом кино. Надеюсь, что новая программа Russian Film Festival понравится испанской аудитории и вызовет новый виток интереса к российскому кинематографу».

По словам представителей платформы Cineclick, в команде с энтузиазмом относятся к сотрудничеству с РОСКИНО и Министерством культуры Российской Федерации и рады возможности провести Russian Film Festival онлайн в Испании. «Мы хотим продолжать показывать испанской аудитории новое российское кино разных жанров – от научной фантастики до драм и комедий, а также анимацию. Russian Film Festival даст возможность испанским зрителям бесплатно познакомиться с российскими новинками», – отметили представители Cineclick.

В программу третьего Russian Film Festival в Испании вошли:

«Дунай» (реж.Любовь Мульменко, 2022 г.) – мелодрама, рассказывающая историю девушки Нади, которая едет в отпуск в Белград. Надя всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала девушку затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный̆, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда… Мелодрама «Дунай» в сентябре 2022 года была представлена под брендом Russian Film Festival Spotlight на 10-ом Международном фестивале женского кино CineFem, и актер Ненад Васич, сыгравший главную роль, удостоился премии «Лучший актер».

​​​​​​​«Обратимая реальность» (реж.Дмитрий Константинов, 2021 г.) – фантастический триллер про то, как стирается грань между виртуальным и реальным. Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар…

«Первый снег» (реж. Наталия Кончаловская, 2021 г.) – трагикомедия об отношениях матери и дочери. Картина поднимает философские и социальные вопросы, связанные с правом человека не зависеть от общепринятых представлений о том, что такое успех и счастье. Фильм является полнометражным дебютом Наталии Кончаловской.

«Я худею» (реж. Алексей Нужный, 2018) – народная комедия о гармонии с собой. В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье…

«Побочный эффект» (реж. Алексей Казаков, 2020 г.) – мистический триллер, основанный на славянском фольклоре и древних мифах. Молодая семейная пара переживает сложный период после травмирующего опыта нападения грабителей. В отчаянной попытке спасти брак и стереть воспоминания той ужасной ночи, муж обращается за помощью к колдунье. Магия срабатывает, но затем второй медовый месяц превращается в настоящий кошмар.

«Портрет незнакомца» (реж. Сергей Осипьян, 2021 г.) – мелодрама; история незадачливого актера, который в Москве 1976 года знакомится с харизматичным писателем, живым классиком, который превращает его жизнь в трагикомический фарс… Особенность проекта заключается в том, что в съемках была задействована вся труппа и многие сотрудники московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Бондарчук.Battle» (реж. Илья Белов, 2021 г.) – документальный фильм про великого советского режиссера Сергея Бондарчука, снявшего оскароносную драму «Война и мир». Продюсером фильма выступил режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Картина является попыткой найти ответ на вопрос, что выделяет авторский стиль Сергея Бондарчука среди его коллег-современников и почему именно его экранизацию «Войны и мира» считают эталоном среди прочих фильмов по роману Льва Толстого.

«Пластилинки» (реж.Сергей Меринов, 2018) – анимационный познавательно-развлекательный сериал. Главные герои – семь пластилиновых персонажей с разными характерами. Они могут трансформироваться во что угодно: в машинки, в растения, в музыкальные инструменты, в животных и т.п. Миссия проекта – в увлекательной игровой форме познакомить детей с самыми различными темами.

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