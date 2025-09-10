Продюсер и музыкальный менеджер Араз Мамет вошёл в состав жюри «Интервидения» от США

Американский продюсер, музыкальный менеджер и предприниматель Араз Мамет примет участие в работе Международного профессионального жюри конкурса «Интервидение». Его карьера успешно сочетает в себе различные сферы, включая музыку, кино и международное сотрудничество.

Начало его профессиональной деятельности было связано с продюсированием видеоклипов для именитых артистов, а также работой над рядом независимых кинопроектов, что позволило ему сформировать репутацию специалиста, глубоко понимающего художественные и коммерческие аспекты индустрии развлечений.

На сегодняшний день Араз Мамет занимает пост вице-президента PPM Music по дистрибуции в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Он курирует стратегию расширения, трансграничные партнёрства и глобальные инициативы по распространению музыки.

За годы своей карьеры сотрудничал со многими известными музыкантами, в том числе с американским артистом Брэндоном Ховардом, который представит США на «Интервидении» в качестве исполнителя.

Помимо музыкальной деятельности, Араз Мамет является основателем ID.ART – глобальной платформы для артистов, предоставляющей идентификацию и льготы. Он продолжает руководить проектами, направленными на поддержку творческих людей и содействие международному культурному обмену.