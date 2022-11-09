Начались съемки второго сезона детектива «Наш спецназ»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали работу над вторым сезоном проекта «Наш спецназ». Отряд «Трефы» теперь будет работать под руководством Ильи Фомина в исполнении актера Сергея Горобченко. Телезрителям Пятого канала он знаком по четырехсерийному фильму собственного производства «Должник».

Группа немедленного реагирования «Трефы» петербургского СОБРа на особом счету в управлении Росгвардии. В команду входят самые лучшие бойцы, способные справиться с любой поставленной задачей: Сергей Богатов (позывной «Отец»), Михаил Пряников (позывной «Туча»), Юрий Агеев (позывной «Ланцет») и Дмитрий Колодин (позывной «Ромео»). Каждый со своим характером, своими особенностями.

Никита Василевский, исполнитель роли Михаила Пряникова («Туча») в сериале «Наш спецназ»:

— Было настолько комфортно сниматься, что каждый день шли на работу как на праздник. Даже с учетом длинных смен и постоянного экшена, не было усталости. Мой персонаж такой добродушный и огромный. Мой персонаж всегда там, где нужно выбить дверь или кого-то остановить различными способами. А еще съесть бутерброд или пошутить. В нашей команде «Трефы» «Туча» отвечает за юмор, а потом уже за вынос дверей!

Во втором сезоне у группы новый командир Илья Фомин. Его роль исполнит Сергей Горобченко.

Сергей Горобченко, исполнитель главной роли в сериале «Наш спецназ»:

— «Наш спецназ» для меня очень много значит, потому что работать с близкими по духу людьми – это счастье. Когда происходит стечение всех факторов – отличного сценария, хорошей актерской команды и прекрасной съемочной группы – жизнь обретает новый смысл и краски. Я рад этой роли, которая позволит мне показать все лучшие качества героя, брать ответственность за младших коллег. А вот «Ромео» за девчонок ругать не буду! Как же можно?!

По сценарию первого сезона «Пионер» получает серьезное ранение и принимает решение оставить оперативную работу. Теперь он будет тренировать молодых бойцов спецназа в учебном центре. Да и личная жизнь начинает налаживаться.

У бойцов группы «Трефы» знакомство с новым командиром Фоминым вызывает смешанные чувства. С одной стороны, отличный боец и руководитель. Первое же командное выступление перед руководством на полигоне – имитация освобождения заложников – показало рекордный даже для «Трефов» результат. С другой стороны, Фомин довольно сложный человек. Чего стоит его резкое «Я не пью», когда «Туча» от чистого сердца предложил отметить знакомство. Кстати, во время съемок первого сезона каждому актеру в локации «бар» пришлось выпить не менее 10 бокалов, но не пива. В стаканы артистам наливали квас.

Теперь во втором сезоне новому командиру и четверке бойцов предстоит притереться друг к другу и стать единым слаженным механизмом. И чаще всего эта притирка будет происходить в максимально жёстких боевых условиях.

Новый детектив «Наш спецназ» уже в первое премьерное воскресенье, 16 октября, стал эфирным событием. По итогам показа всех серий «Наш спецназ» занял первое место среди всех федеральных каналов в ключевой для Пятого аудитории «Все 25-59» с долей 8,2% в тайм-слоте 08:00-16:30. 9,7% российских телезрителей в аудитории «Все 18+» также три воскресенья подряд делали свой выбор в пользу захватывающих историй о работе СОБРа на Пятом канале.

Во второй сезон войдет 32 премьерных эпизода.

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