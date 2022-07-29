В Иванове подвели итоги кинофестиваля «Зеркало», посвященного 90-летию Андрея Тарковского

XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» завершил свою работу. Киносмотр прошел в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области с 22 по 27 июля 2022 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. В течение 6 фестивальных дней прошло более 100 кинопоказов и специальных событий. Конкурсная программа фестиваля также была представлена московскому зрителю в Государственной Третьяковской галерее.

В основном конкурсе «Зеркала» были представлены 7 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. В жюри киносмотра вошли режиссёр и сценарист Али Хамраев (Узбекистан), режиссёр и поэт Чжан Мяоянь (Китай), актриса и куратор Полина Лиске (Россия) и режиссёр Арун Картик (Индия).

Программа фестиваля этого года была сформирована отборочной комиссией в составе Константина Нафикова, Александры Лавровой, Павла Шведова (программа анимации), Елены Слатиной (программа «Свои») и Андрея Апостолова (программа «Планета Тарковского»).

ПОБЕДИТЕЛИ КИНОСМОТРА:

ГРАН-ПРИ – «Герои рабочего класса» («Working class heroes»). Сербия, 2022, режиссёр Милош Пушич.

ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИССУРУ – Режиссёр Аскар Узабаев, «Счастье» (Askar Uzabaev for «Bagyt»), Казахстан, 2022.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ – «Ржавчина» («Rust»). Колумбия, Франция, 2021, режиссёр Хуан Себастьян Меса

В рамках церемонии закрытия режиссёр, сценарист, классик авторского кино и друг Андрея Тарковского Али Хамраев получил ПОЧЁТНЫЙ ПРИЗ «ЗЕРКАЛА» ЗА ВКЛАД В КИНОИСКУССТВО. Приз вручила специальный гость вечера закрытия – переводчик, жена великого сценариста Тонино Гуэрры Лора Гуэрра.

ПРИЗ ЗА ВКЛАД В ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО получили руководитель информационно-культурного Центра ИвГПУ Мария Миловзорова и руководитель научно-образовательного и проектного Центра «Тарковский. Контексты» Елена Раскатова. Миловзорова и Раскатова – крупнейшие в Ивановской области исследователи архива Андрея Тарковского, собранного киноведом Ольгой Сурковой и переданного на хранение в Музеи города Юрьевца.

Помимо основного жюри, конкурсную программу судило жюри независимых телеграм-каналов («Cinemaholics», «Кино про тебя», «Русское кино в топе», «Што это было», «Коммендант кинокрепости», «Синефил Тарковского»).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ НЕЗАВИСИМЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ «ЗА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОСТРОТУ И ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЕМ» получил фильм «Счастье» («Bagyt»), Казахстан, 2022, режиссёр Аскар Узабаев.

На фестивале также традиционно работало жюри ивановских зрителей, в которое входят люди, принимающие активное участие в культурной и общественной жизни города и региона – они вручили приз лучшему фильму российской программы «Свои». В этом году в состав зрительского жюри вошли жители Кинешмы и Шуи – в кинотеатрах этих городов программа «Свои» была представлена полностью, впервые в истории киносмотра.

ПРИЗ ЖЮРИ ИВАНОВСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ получила Василиса Кузьмина с фильмом «Ника».

На вечере закрытия кинофестиваля состоялась презентация нового дополненного издания знаменитого «Мартиролога» Андрея Тарковского. Книга станет доступна читателям в августе. С видеообращением к гостям смотра обратился Андрей Тарковский-младший.

Продюсер Международного института имени Андрея Тарковского (Флоренция) Дмитрий Клепацкий отметил: «Новое издание будет на 36 страниц больше. Основное отличие – более точное и выверенное по рукописям Тарковского издание, которое готовили Андрей Тарковский-младший с Марианной Чугуновой и редактором Андреем Парамоновым; благодаря этим дополнениям у читателя появится возможность более точного понимания изложенного материала в дневниках. Это уникальная книга, и это её финальный вариант. В книге 2008 года есть некоторые неточности, сейчас их удалось устранить. Кроме коррекции и редакторских правок, в книге добавляется полная творческая биография режиссёра с указанием всех участников всех проектов Андрея Тарковского. Будет именной указатель, а также развернутые ссылки на источники, с которыми работал мастер».

В рамках презентации выступил режиссёр Георгий Параджанов, он рассказал неизвестный эпизод первой встречи своего дяди Сергея Параджанова с Андреем Тарковским.

Завершающим стало видеообращение Анны Тереховой, дочери Маргариты Тереховой. Анна Саввовна рассказала об особом отношении её матери к Андрею Тарковскому и об ещё одном важном юбилее – в августе 2022 года будет праздноваться 80-летие Маргариты Тереховой.

В этом году фестиваль «Зеркало» стал частью большого цикла юбилейных мероприятий в рамках 90-летия Андрея Тарковского. Так, начиная с апреля совместно с «Международным институтом Андрея Тарковского» (Флоренция), в рамках проекта «Тарковский 90», по всей стране проходят показы фильмов мастера (от студенческих работ до последних фильмов – «Время путешествия», «Ностальгия», «Жертвоприношение»), а также различных документальных фильмов о его жизни и творчестве.

Одними из центральных событий фестиваля стали премьерные показы отреставрированных версий двух фильмов Андрея Тарковского («Страсти по Андрею» и «Ностальгия») на специально оборудованной киноплощадке в арт-резиденции на ивановском ж/д вокзале. «Страсти по Андрею» была отреставрирована специалистами Мосфильма к юбилею мастера. Реставрация «Ностальгии» в 4К произведена национальной синематекой Италии с оригинальных негативов и оригинальной фонограммы, хранящихся на студии Rai Cinema. Премьера отреставрированной версии прошла на фестивале Cinema Ritrovato в Болонье. В реставрации принимал участие оператор фильма Джузеппе Ланчи. «Ностальгию» ивановским зрителям представила Лора Гуэрра.

К 90-летию Тарковского были подготовлены сразу две фестивальных программы: «Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского» и «Планета Тарковского». Фестивальные показы были разделены на девять программ, большинство из которых хорошо знакомы зрителям «Зеркала».

Помимо основного конкурса это – программа «Тарковский контекст», куда входят фильмы, либо имеющие прямое отношение к миру Андрея Тарковского, либо находящиеся с ним в напряженном диалоге, программа российского кино «Свои», где представлены лучшие российские фильмы года, программа фильмов от членов жюри фестиваля, программа анимации и программа «Большая тройка», которая состояла из трёх фильмов с главных фестивалей мира.

Также юбилею Андрея Тарковского были посвящены ряд специальных событий. Концерт открытия фестиваля прошёл в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского, с участием OpenSoundOrchestra, Сергея Шакурова, Евгения Ткачука и Марии Макаровой. Открыли фестиваль Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Министр культуры России Ольга Любимова. В фестивальном центре в Иванове была представлена фотовыставка «Тарковский. На съемках мира» и корнер «Тарковский 90» с авторскими сувенирами и книгами к юбилею режиссёра.

В рамках лектория «Картина мира» состоялись лекции о творчестве Тарковского и презентация книги Евгения Цымбала «Рождение Сталкера».

В рамках «Зеркала» в Ивановской области работали две образовательные программы: кампус видеопоэзии (ведущие Андрей Черкасов и Илья Курбаков) и мастерская анимации, в которой занимаются учащиеся художественных школ Ивановской области (организаторы –

петербургская студия анимации «Да!»). На вечере закрытия были представлены результаты программы: трейлер мультфильма и лучшие работы кампуса видеопоэзии.

По завершении фестиваля в 12 городах России стартует программа Zerkalo Special. С 27 июля впервые российскому зрителю на большом экране будет представлена культовая «Ностальгия» Андрея Тарковского в 4К.

С 28 июля стартует специальная программа к 90-летию Тарковского и к 65-летию творчества братьев Стругацких в Объединенной киносети «Формула Кино / Синема Парк» в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Рязани, Тюмени, Уфе, Челябинске.

Актуальную информация о событиях программы, новости о праздновании 90-летия Андрея Тарковского можно найти на специальном сайте https://tarkovsky90.ru/.

Фото – Сергей НАСОНОВ

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