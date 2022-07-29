Вакансия мечты: «Хвалитель актеров» на киностудии Пензфильммаш

Найдена вакансия мечты для всех, кто хотел работать в киноиндустрии. Продакшн студия «Пензфильммаш», выпускающая юмористические сериалы Зёма, Красавица и Чудовище, Полупановы и другие, опубликовала вакансию «Хвалитель актеров».

В качестве обязательств на популярном сайте по поиску работы обозначаются: лесть мастерству и таланту актеров, моральная поддержка команды во время съемок и репетиций. Щедрый работодатель предлагает заработную плату до 70 тысяч рублей в месяц полный соцпакет.

«Все актеры в Пензфильммаш — профессионалы, мы в этом уверены. Зрители тоже высоко ценят работу, Зёма 3, например на Кинопоиске набрал рейтинг 7,6 баллов. Но как и все творческие люди они нуждаются в похвале. Режиссер дает обратную связь и корректирует игру, а хвалитель будет просто хвалить. Это по нашему мнению должно укрепить их позитивный настрой», — заявил генеральный продюсер студи Пензфильммаш Семен Молоканов.

Средняя заработная плата в Пензе составляет чуть больше 35 тысяч рублей в месяц по данным портала Gogov. При этом работодатель делает предложение вдвое выше этой нормы.

«Для нас важно, чтобы все любили кино. У нас высокие требования, но и платим мы всегда щедро. Только так можно делать медиа продукты федерального уровня, находясь при этом в регионе», — прокомментировал размер заработной платы генеральный директор компании — Антон Карпушкин.

По данным на 29.07.2022 вакансия еще не закрыта. Какой карьерный рост ожидает потенциального сотрудника, сколько комплиментов в день должен озвучивать хвалитель, какие метрики эффективности его работы будут прописаны в трудовом договоре в PR-отделе компании не ответили.

Посмотреть подробности о вакансии можно на сайте hh.ru города Пензы. Узнать подробнее о проектах Пензфильммаш можно в сообществе продакшн студии в VK.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.