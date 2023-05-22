В Ивановской области состоится XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало»

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдёт в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года. Фестиваль откроется масштабным концертом в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского, сохранит международный статус и запустит цикл мероприятий к юбилею Олега Янковского.

ОТКРЫТИЕ. ТАРКОВСКИЙ КОНТЕКСТ

Откроется киносмотр 30 июня большим концертом на Центральной площади города Юрьевец. В этом году концерт будет посвящен памяти выдающегося композитора, соратника Андрея Тарковского – Эдуарда Артемьева, которого не стало в декабре прошлого года.

Ещё одно важное посвящение фестиваля – программа «Тарковский контекст: Янковский», которая стартует в этом году и продолжится в 2024, когда весь мир будет праздновать 80-летие выдающегося актера. Ряд показов пройдет в формате in memoriam, в память об актерах, режиссерах и деятелях культуры, которые ушли в течение последнего года. Так, зрителям представят фильмы с участием Инны Чуриковой (она была первым президентом МКФ «Зеркало»), работы Вадима Абдрашитова, а также картины, связанные с жизнью и творчеством Вячеслава Зайцева.

ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ

Центральными площадками фестиваля в Иванове станут арт-резиденция на ж/д вокзале, где пройдут показы фильмов с пленки 35мм, и Музейно-выставочный центр, где уже по традиции разместится фестивальный центр. В нем зрителей будет ждать не только кино, но и книжная ярмарка, сувенирный магазин «Тарковский», а также специально оборудованное камерное пространство с кинопоказами и видео-артом.

«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира.

Кроме международной конкурсной программы, зрителям представят традиционную программу российского кино «Свои». В этом году на «Зеркало» вернется «Костюм в кино» — кураторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой. Впервые на фестивале будет представлена секция «Переплетения», которая будет включать в себя фильмы, c одной стороны исследующие границы актуального кинематографа, а с другой — осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.

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