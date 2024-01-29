Актеры сериала «Княжна милосердия» переехали из Кисловодска в Стамбул

В Кисловодске завершились съемки балканских сцен исторической мелодрамы «Княжна милосердия», производством которой занимается продюсерский центр «Браво». Главные роли в картине исполняют Денис Нурулин, Софья Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен (Aysun Güven), Эдип Зейдан (Edip Zeydan), Толга Менди (Tolga Mendi) и другие. Режиссером выступает Леонид Белозорович.

1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Софья Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Съемки первого периода проходили зимой в Кисловодске, Пятигорске, а также в Приэльбрусье на высоте 1890 метров над уровнем моря, где передвижение группы было возможно только на джипах.

«В основе телесериала лежит Русско-турецкая война 1877-1878 годов. В сценарии мы опирались на русскую литературу: Лермонтов, Толстой, Достоевский… Нашей задачей было сохранить язык общения людей того времени, их взаимоотношения и, конечно же, быт. Все-таки это совсем другая эпоха. Хотелось бы воссоздать ее настолько, чтобы зритель доверял происходящему на экране», – говорит режиссер Леонид Белозорович.

«В условиях снежных заносов снимать было непросто, но слаженная работа администрации и всей съемочной группы позволяла нам добираться до самых труднопроходимых мест. Наши главные герои в совершенстве овладели верховой ездой и самостоятельно выполняли большую часть трюков на лошадях в экшен-сценах. А рядом с ними на площадке всегда находились реконструкторы боев и исторические консультанты, которые отслеживали каждое движение актеров и, в прямом смысле, каждую пуговицу на их одежде, чтобы все детали максимально соответствовали действительности», – рассказывает директор съемочной группы Александр Урунов.

Из Кисловодска съемочная группа переместилась в Стамбул, а затем и в колоритную деревню на берегу Эгейского моря – Адатепе, где, по сюжету, живут турецкие герои сериала. Завершатся съемки в Санкт-Петербурге.

Ниже мы публикуем кадры со съемок в Кисловодске и первые снимки из Турции:

Фото – телеканал «Россия»