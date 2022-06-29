Издательство БуксМАрт представляет главный бестселлер этого лета о моде и красоте!

Вышла в свет книга Елены Черняк «С картины на подиум. Как модельеры современности вдохновляются шедеврами мирового искусства».
Ведущие модельеры современности в поисках вдохновения всё чаще обращаются к наследию мировой живописи и великим мастерам прошлого, среди которых Сандро Боттичелли, Лукас Кранах, Винсент ван Гог, Сальвадор Дали, Пит Мондриан, Энди Уорхол. Искусство Ренессанса и барокко, авангарда и футуризма, сюрреализма и поп-арта оставило яркий след на мировых подиумах. Книга кандидата искусствоведения Елены Черняк адресована как специалистам в области моды, культуры и искусства, так и широкому кругу читателей, позволяя с легкостью разобраться в захватывающих взаимосвязях искусства и моды. История главных стилей европейского искусства и их влияние на моду показаны на основе знаковых коллекций модных Домов и главных шедевров живописи.
Знаменитый лектор Елена Черняк – кандидат искусствоведения (МГУ им. М. В. Ломоносова), специалист по искусству Возрождения. Работала в ГМИИ имени А.С. Пушкина и ЦВЗ «Манеж». В качестве куратора принимала участие в организации международных выставочных проектов в России и за рубежом. Читала лекции в университете Ка’ Фоскари (Венеция, Италия), Государственном историческом музее, ЦВЗ «Манеж», Музее Моды, Центре фотографии имени братьев Люмьер и в других музеях и арт-пространствах.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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