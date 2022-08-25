В Калининградской области восстановят маяк довоенной постройки

Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области рассмотрел документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Комплекс сооружений маяка на Куршском заливе». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение государственной экспертизы. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Маяк высотой 15,3 метра, известный также как маяк Риндерорта, который располагается на берегу Куршского залива, в поселке Заливино Полесского района Калининградской области, был построен из кирпича в 1908 году. Однако функционировать он начал еще в 1868-м: тогда маяк представлял собой угольный фонарь с линзой, укрепленный на деревянной штанге длиной 12 метров.

На сегодня маяк в Заливино – один из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки. Он имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя. В наши дни маяк XIX века на Куршском заливе был признан объектом культурного наследия, а не так давно он стал экспонатом калининградского Музея Мирового океана. Это первый в России комплексный маринистический музей с экспозициями, посвященными судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана.

Теперь предстоит работа по восстановлению маяка. Проектом, рассмотренным Центром проектных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области планируются работы по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения.

Проектную документацию подготовило ООО «Интеллект-Лаборатория».

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