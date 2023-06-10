В Ельце открыли памятник композитору Тихону Хренникову (1913-2007)

8 июня 2023 года в городе Елец состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся русскому пианисту, композитору и педагогу Тихону Николаевичу Хренникову (1913 - 2007), установка которого была приурочена к его 110-летнему юбилею. Автор монументальной скульптуры - народный художник СССР и РФ, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели, - лично знал композитора. Памятник Тихону Николаевичу станет не только украшением города, но и напоминанием о том, как важно сохранять и уважать культурное наследие нашей страны.

Творчество народного артиста СССР Т.Н. Хренникова оставило неизгладимый след в истории культуры нашей страны: 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 8 инструментальных концертов, музыка для 30 кинофильмов, многочисленные произведения камерной, вокальной и программной музыки и произведения для театральных постановок. Елец - родной край Тихона Николаевича, где он появился на свет 10 июня 1913 г. К юбилею композитора с 9 по 12 июня там проходит IХ открытый Всероссийский музыкальный фестиваль имени Т.Н. Хренникова, который является одним из главных масштабных музыкальных событий в Липецкой области. В программе — классическая, симфоническая, камерная, духовая и музыка разных народов России. 12 июня пройдёт парад военных духовых оркестров, а 16 и 17 июня на берегу реки Б. Сосна состоится показ ландшафтной оперы «Легенда о граде Ельце».

На торжественном открытии памятника присутствовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, глава города Ельца Евгений Боровских, а также представители городской администрации, поклонники творчества Тихона Николаевича, жители и гости города. В программе мероприятия — исполнение произведений композитора юными артистами Ельца. По завершению концерта, состоялось открытие выставки работ З.К. Церетели в Музее воинской славы по адресу ул. Ленина, 81.

Текст подготовлен на основе информации администрации городского округа г. Елец,

Фото – Серги ШАГУЛАШВИЛИ для РАХ

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