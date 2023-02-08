МИНИН-ХОР ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ «ПРИНОШЕНИЕ А.С. ПУШКИНУ»

Концерт Московского государственного академического камерного хора (Минин-хор) станет центральным событием Дня памяти А.С. Пушкина в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве. Событие пройдет 10 февраля 2023 года в Атриуме главного здания музея на Пречистенке, 12/2.

По традиции, в День памяти поэта во всех филиалах музея проходят выставки, концерты, художественные акции, посвященные гению русской литературы. Вход на них — свободный.

Концерт «Приношение А.С. Пушкину» начнется в 14-45; именно в это время 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года перестало биться сердце поэта. Вслед за минутой молчания со Словом о Пушкине выступит российский писатель, телеведущий, общественный деятель Сергей Шаргунов. Стихи поэта исполнит выдающийся российский актер, режиссер, театральный педагог, народный артист России Авангард Леонтьев.

Программа концерта образует своеобразную трехчастную форму. Крайние части — фрагменты знаменитого Концерта для хора «Пушкинский венок» Георгия Свиридова. Написанное в 1979 году для Московского государственного академического камерного хора и его основателя, первого художественного руководителя (ныне — президента), народного артиста СССР Владимира Минина, это сочинение — одна из кульминаций музыкальной пушкинистики: оно представляет Слово Поэта в сиянии красоты и очаровании простоты. В общей сложности прозвучат 8 из 10 номеров — как раз те, что написаны для хора без сопровождения: «Зимнее утро», «Колечушко, сердечушко», «Мери», «Зорю бьют», «Эхо», «Наташа», «Восстань боязливый…», «Стрекотунья, белобока».

Средний раздел программы — романсы русских композиторов на стихи А.С. Пушкина. Прозвучат сочинения А. Верстовского, М. Глинки, Б. Шереметева, Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи, С. Рахманинова. Среди исполняемых сочинений — такие шедевры, как «Я помню чудное мгновенье…» Глинки, «На холмах Грузии…» Н. Римского-Корсакова, «Не пой, красавица…» С. Рахманинова.

Солисты Минин-хора (в порядке появления в концерте): Маргарита Петухова, Иван Щербатых, Татьяна Земляная, Маргарита Ожерельева, Юрий Беляев, Мария Мерцева, Андрей Сергеев, Ксения Нейла, Алина Сушкина, Вероника Погребная-Ляликова, Ольга Федорищенко, Евгения Сорокина. Партия фортепиано — Елена Ильина.

Дирижер — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Комментарий к программе — Михаил Сегельман.

Фото – Пётр КОЛЧИН

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