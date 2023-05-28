Киноэксклюзивы следующей недели!

«Середина века»

Телеканал «Киноужас» представляет — впервые на российском ТВ триллер «Середина века» со звездой «Аватара» и «Не дыши» Стивеном Лэнгом.

Супружеская пара Элис и Том решают отдохнуть от суеты мегаполиса и снимают в пригороде красивый дом, построенный в середине прошлого века. Элис — хирург и хочет сменить работу, Том же особо не рвется к сельской жизни, но ему, как архитектору, безумно нравится арендованный особняк, спроектированный великим Фредериком Бэннером, который был известен не только своими работами: личность архитектора окутана множеством мистических слухов и тайн. Скоро Том сталкивается с пугающими мистическими явлениями, происходящими в доме. Пытаясь выяснить причину, он всё больше узнаёт о прошлом особняка и его прежних владельцах.

Начало – 29 мая, 20:15.

«Средневековье»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» представляет — впервые на российском ТВ эпическая драма «Средневековье», основанная на историях о выдающемся чешском полководце Яне Жижке. Самый дорогой чешский фильм в истории. Блистательный актерский состав: Бен Фостер («Варкрафт»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес»), сэр Майкл Кейн (трилогия «Темный рыцарь»).

Начало XV века. Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту влиятельного вельможи, чтобы преградить ему путь к власти. Но неожиданно Ян начинает испытывать чувства к заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. Он понимает, что теперь судьба империи, как, впрочем, и его любви, — не в руках королей, а только в его руках.

Начало – 31 мая, 20:30.

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