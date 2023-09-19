22 сентября в филиале Музея Победы – «Музее Г.К. Жукова» состоится открытие выставки «Учитель, сад растивший». Экспозиция посвящена ветерану Великой Отечественной войны, педагогу калужской школы, заслуженному учителю РСФСР Петру Прокофьевичу Степанову.

«Петр Прокофьевич прошел войну, отмечен орденами Ленина и Отечественной войны II степени. 30 лет проработал в школе № 7 города Калуги, где с 1952 года руководил кружком юннатов, растил школьный сад, опубликовал более 40 статей и книг, в которых делился преподавательским опытом. Юннаты из его кружка неоднократно участвовали во всесоюзных конкурсах и выставках, занимая на них призовые места. Символично посвятить ему выставку в Год педагога и наставника», – отметили в Музее Победы.

Посетители Калужского филиала Музея Победы увидят фотографии, документы Петра Прокофьевича, среди них – грамота заслуженного учителя школы РСФСР. Также в выставку войдут микроскоп, которым он пользовался в своей работе, книги из его библиотеки и др.

Выставка подготовлена в рамках работы направления по поддержке школьных музеев детского центра «Победитель» при «Музее Г.К. Жукова». Материалы для выставки предоставлены музеем истории школы № 7 г. Калуги.

Выставка продлится до 27 октября.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.