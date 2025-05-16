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ДомойМоскваЭкскурсовод, профессор и актер: каких роботов можно встретить на ВДНХ

Экскурсовод, профессор и актер: каких роботов можно встретить на ВДНХ

editor
By editor
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борис - робот
Фото © пресс-служба ВДНХ

В павильоне «Космос» робот по имени Юрий проводит обзорные экскурсии по экспозиции Центра «Космонавтика и авиация». На экскурсии гости узнают, как выглядел космический аппарат первой собаки-космонавта, почему Гагарин стал первым человеком на орбите, на чем космонавты летают на орбитальные станции и многое другое. Обаятельный робот-экскурсовод проведет вас по самым знаковым и интересным экспонатам нашего Центра, сопровождая рассказ фото и видео материалами.

В Музее кино гостей встречает киноробот по имени Аркаша. Этот харизматичный экскурсовод проводит посетителей по постоянной экспозиции «Лабиринт истории», сочетая рассказ с видеорядом на встроенном экране. Благодаря такой подаче материала экскурсия становится более увлекательной и легко воспринимаемой. Аркаша умеет не только информировать, но и развлекать: для юных гостей доступен специальный игровой квест.

Профессор Борис Земелькин — еще один яркий представитель робототехники на ВДНХ. Его можно найти на выставке «12 признаков живого» в павильоне № 31 «Геология». Этот интеллектуальный робот-гид проводит экскурсии, рассказывает о признаках жизни, клеточном строении и обмене веществ, а также показывает на экране сложные биологические процессы. Его выступление — не просто экскурсия, а настоящее научное шоу.

На «Робостанции» в павильоне № 2 гостей ждет целая галерея роботизированных персонажей. Человекоподобный робот-актер Теспиан с удовольствием вступает в диалог, поет, танцует и сыплет комплиментами. Он обожает внимание публики и заряжает хорошим настроением всех, кто оказывается рядом. Рядом с ним развлекает посетителей робот Борис, который мгновенно распознает предметы, которые ему показывают, безошибочно их называет, шутит и даже играет в догонялки с детьми.

Также здесь есть сканер эмоций, который мгновенно определяет настроение, и мультдвойник, который определяет, на какого персонажа из мультфильмов похож гость. Среди технических диковин стоит отметить роборыбу с прозрачным корпусом, живущую среди настоящих аквариумных рыб, и робособаку, способную выполнять трюки и проявлять дружелюбие к каждому, кто решит ее погладить.

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