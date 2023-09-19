Алексей Боголюбов (1824 – 1896) – моряк и художник. Он родился в Новгородской губернии, скончался же в Париже. В звании мичмана он закончил морской кадетский корпус, был участником плавания на корабле «Камчатка», во время которого герцог Максимилиан Лейхтенбергский познакомился с рисунками талантливого юноши. Так, Алексей Боголюбов поступил в Императорскую академию художеств, закончив её в 1853 году, а далее был назначен художником Главного морского штаба.
Наследие Алексея Боголюбова обширно (на почти монографической выставке представлены произведения из многих российских музеев и частных собраний), есть и картины европейских мастеров – современников и учителей Алексея Боголюбова – Александра Калама, Андреаса Ахенбаха, Камиля Коро, Франсуа Добиньи, Теодора Руссо. Конечно, в залах экспозиции нельзя обойти вниманием знаменитые «марины» – Алексей Боголюбов был художником истории российского флота. Живописец много путешествовал, жил за границей. Пейзажи Франции, Бельгии, Англии, Швейцарии рассказывают о его странствиях.
Творчество Алексея Боголюбова впитало как идеи передвижников, так и школы барбизонцев. Он создавал чудные графические этюды (Балтика, Финский залив). Боголюбов – мастер масштабных живописных полотен – видов Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода. Алексей Боголюбов помогал русским художникам за рубежом, по его инициативе в столице Франции было создано Общество взаимного вспомоществования русским художникам, он устроил в Саратове музей имени Радищева (многие картины оттуда представлены на выставке). Художник, попечитель, морской офицер.
Выставка работает до 21 января 2024 года.
Марина АБРАМОВА
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