Алексей Боголюбов (1824 – 1896) – моряк и художник. Он родился в Новгородской губернии, скончался же в Париже. В звании мичмана он закончил морской кадетский корпус, был участником плавания на корабле «Камчатка», во время которого герцог Максимилиан Лейхтенбергский познакомился с рисунками талантливого юноши. Так, Алексей Боголюбов поступил в Императорскую академию художеств, закончив её в 1853 году, а далее был назначен художником Главного морского штаба.

Наследие Алексея Боголюбова обширно (на почти монографической выставке представлены произведения из многих российских музеев и частных собраний), есть и картины европейских мастеров – современников и учителей Алексея Боголюбова – Александра Калама, Андреаса Ахенбаха, Камиля Коро, Франсуа Добиньи, Теодора Руссо. Конечно, в залах экспозиции нельзя обойти вниманием знаменитые «марины» – Алексей Боголюбов был художником истории российского флота. Живописец много путешествовал, жил за границей. Пейзажи Франции, Бельгии, Англии, Швейцарии рассказывают о его странствиях.

Творчество Алексея Боголюбова впитало как идеи передвижников, так и школы барбизонцев. Он создавал чудные графические этюды (Балтика, Финский залив). Боголюбов – мастер масштабных живописных полотен – видов Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода. Алексей Боголюбов помогал русским художникам за рубежом, по его инициативе в столице Франции было создано Общество взаимного вспомоществования русским художникам, он устроил в Саратове музей имени Радищева (многие картины оттуда представлены на выставке). Художник, попечитель, морской офицер.

Выставка работает до 21 января 2024 года.

Марина АБРАМОВА

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