Георгий Нисский с супругой. 1932 год

Галерея «Веллум» открывает свой 24-й арт-сезон выставкой «Ранний Нисский. Графика 1920-1930-х годов», которая пройдет с 26 сентября по 19 ноября 2023 года в пространстве галереи «Веллум» в Гостином дворе.

Георгий Нисский (1903-1987) – один из самых ярких советских художников. В экспозицию включены ранние графические серии, созданные художником на протяжении 1920-1930-х годов. Работы Георгия Нисского на выставке находятся в диалоге с произведениями его учителей – художниками Робертом Фальком, Петром Кончаловским, Александром Быховским. Посетители также увидят редкие архивные фотографии художника. Часть экспонатов, которые для проекта предоставила искусствовед и коллекционер Любовь Агафонова, – показывается впервые. Выставку дополнят работы современных российских видеохудожников, посвященных природе творчества.

Широкой публике Нисский известен, как автор многочисленных живописных марин и индустриальных пейзажей в то время, как его графические произведения менее известны, но динамизм эпохи нашел отражение и в оригинальной графике художника.

Выставочный проект позволит проследить развитие пластического языка художника от ранних ученических работ, созданных в гомельской художественной школе-студии им.М.А.Врубеля, формальных штудий периода учебы Нисского во ВХУТЕМАСе (1921-1928), до серий рисунков 1930-х годов.

Георгий Нисский. Фото в Гомельской гимназии

В воспоминаниях современников Георгий Нисский остался не только талантливым художником, но и героем своего времени – атлетом, футболистом, яхтсменом. Проявления экстремального и необычного всегда было интересно художнику, так, в серии «Китайский цирк» Нисский изображает редкий сюжет – гастроли китайского цирка в Москве в конце 1920 – начале 1930-х гг. Художнику удалось создать яркую серию, в которой соединились экспрессивная выразительность сюжета и виртуозность рисунка. Нисский экспериментирует с материалом и техниками, он пробует гуашь, пастель, белила, цветной карандаш, добиваясь нужного решения. Особое место в творчестве Нисского занимает печатная графика: на выставке можно будет увидеть эскизы к книгам, над которыми работал художник.

Куратор проекта: искусствовед Анна Романова: «Выставка «Ранний Нисский» открывает нам малоизвестную графику художника, можно сказать, это «другой Нисский». Его имя часто сложно соотнести с представленными работами, настолько непривычно выражает себя художник. Графика Нисского, показанная на выставке, расширяет наше представление о художнике и эпохе, в которой он работал».

Георгий Нисский родился в 1903 году в местечке Новобелице, в Белоруссии, в семье железнодорожного врача. Первое системное представление об искусстве Нисский получил в гомельской художестве2нной школе-студии им.М.А.Врубеля у художника Александра Быховского. Александр Быховский – художник, график и скульптор, заведовал в Гомеле плакатной мастерской. В 1923 году в театре-студии «Габима» в Москве прошла его персональная выставка, где были представлены графические серии 1910–1920-х гг. Быховский был самобытным художником, он создал оригинальную образную систему, где гармонично сочетались революционная тематика, эстетика авангарда и идеи русского космизма. Влияние Быховского на Нисского видно только в ранних работах. Пейзажи Гомеля в творчестве художников кажутся написанными с одной точки – настолько схожие задачи ставят перед собой учитель и ученик, изображая провинциальный городок. Позднее Нисский вспоминал, что именно Быховский открыл ему «большое искусство», изменив отношение художника к задачам искусства и труду художника.

В 1921 году художник приехал в Москву и поступил на подготовительное отделение ВХУТЕМАСа. Окончив его через два года, Нисский, преодолев большой конкурс, успешно перевелся на Живописное отделение Основного факультета, в мастерскую Роберта Фалька. В своей автобиографии Нисский вспоминал об уроках Фалька с благодарностью, только в его мастерской он понял, что художнику недостаточно одной интуиции, нужна школа: «есть глаз, натура и метод». Еще одним учителем Нисского во ВХУТЕМАСе был Петр Кончаловский. Молодого человека произвели впечатление не только талант Кончаловского, но и масштаб его личности, традиции и уклад его семьи.

Дипломная работа Георгия Нисского во ВХУТЕМАСе «Интернационал на „Жиль-Барте“. Восстание французских моряков в Одессе в 1919 году», посвященная черноморскому мятежу, сразу после защиты была приобретена в коллекцию Третьяковской галереей. На выставке «Ранний Нисский. Графика 1920-1930-х годов» будут экспонироваться три редких эскиза к этой картине.

Работы народного художника РСФСР, действительного члена АХ СССР хранятся в крупнейших музейных собраниях, в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее, а также во многих частных коллекциях.

Петр Кончаловский. Неаполь. Улица. 1924. Бумага, графитный карандаш

Петр Кончаловский. Персиковый сад. 1952. Бумага, графитный карандаш

Георгий Нисский. Экскиз иллюстрации к книге С. Григорьева «С мешком за смертью». 1930

Георгий Нисский. Портрет мужчины в шляпе. 1920-е годы. Пастель

Георгий Нисский. Несправедливость. 1930-е годы

Георгий Нисский. На катке. 1930-е годы. Бумага, акварель, тушь

Георгий Нисский. Китаянка. 1920-е годы. Бумага, тушь

Георгий Нисский. Деревенский пейзаж. 1920-1930-е годы. Бумага, карандаш

Георгий Нисский. Восточная женщина. 1920-е годы. Пастель

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