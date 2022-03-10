В калужском селе Льва Толстого построят Дом культуры

Управление государственной экспертизы проектов Калужской области рассмотрело проектную документацию на строительство здания Дома культуры в селе Льва Толстого Дзержинского района. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Региональная экспертная организация подключена и использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Село, переименованное в 1918 году из Тихоновой Слободы в честь писателя Льва Толстого, расположено в 20 км от Калуги, на территории Дзержинского района – одного из крупнейших муниципальных образований на северо-западе Калужской области. Сегодня в состав сельского округа входят три населенных пункта, где проживает около 3,7 тыс. человек. Планы его дальнейшего развития связаны с участием в государственной программе

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Строительство нового здания Дома культуры запланировано на 2022 год.

В соответствии с рассмотренным экспертами проектом, участок строительства Дома культуры в селе Льва Толстого расположен на улице Полевая, в районе дома № 13*.

Застройщик – Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел капитального строительства» Дзержинского района. Проектная организация – ООО «Центр проектирования и обследования».

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