В Белгородской филармонии завершился X Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья»

В Белгородской государственной филармонии с 26 февраля по 5 марта уже в 10 раз состоялось главное музыкальное событие года – Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья»! Фестиваль проходил при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.

Торжественная церемония открытия Юбилейного фестиваля «Борислав Струлёв и Друзья. От Классики до Джаза» прошла 26 февраля.

В этот вечер за дирижёрским пультом был Василий Валитов – приглашённый дирижёр театра «Новая опера», приглашенный дирижёр Филармонического оркестра Хамамацу (Япония), главный приглашенный дирижёр Филармонического оркестра им. Густава Малера, представивший белгородской публике свою интерпретацию великой «Чаконы» Баха.

Отличительная черта творчества Борислава Струлёва – исполнение на виолончели популярной музыки. В этот вечер арт-директор фестиваля и Симфонический оркестр под управлением Василия Валитова исполнили шестую часть сюиты «Время вперёд» Г. Свиридова, знаменитую арию Andrea Bocelli – Con Te Partirò и микс из хитов Imagine Dragons.

Вместе с камерным оркестром Mezzo Music под управлением Олега Хегая (художественный руководитель Наталья Боровик) Борислав Струлёв исполнил премьеру для виолончели Р. Щедрина «В подражание Альбенису» в оркестровке Р. Львовича.

Поистине ярким украшением первого отделения программы стало выступление Академического хора Белгородской филармонии (главный дирижёр Елена Алексеева).

Второе отделение концерта было посвящено джазу. Легендарный Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна выступил вместе с «русским Фрэнком Синатрой» – Дмитрием Носковым и суперзвездой российского джаза Мариам Мерабовой (вокал). Танцевальный жанр

был представлен лауреатами международных конкурсов по степу, хореографическим коллективом Тэп-шоу Flap (Москва).

2 марта состоялся второй концерт Юбилейного X Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 – «Борислав Струлёв и Друзья», посвящённый шедеврам оперы и джаза.

Первое отделение под названием «Оперный Бал» подарило белгородской публике встречу с солистами Большого театра – сопрано Ольгой Селиверстовой и тенором Ильей Селивановым. За дирижёрским пультом белгородского симфонического оркестра выступил лауреат международных конкурсов, дирижёр Большого театра России Алексей Богорад.

Гости фестиваля отметили, что в этот вечер виолончель Борислава Струлёва звучала, подобно человеческому голосу. В концерте были исполнены известные оперные арии Дж. Пуччини, Ш. Гуно, Г. Доницетти, Ф. Легара, Ж. Оффенбаха, Дж. Верди, Н. Римского-Корсакова.

Второе отделение было посвящено «Симфо-джазу». Гости фестиваля вспомнили самый первый концерт в рамках BelgorodMusicFest 2012 года. Именно эту программу тогда представили камерный оркестр Mezzo Music (художественный руководитель Наталья Боровик), заслуженные артисты России, лауреаты престижных конкурсов и фестивалей контрабасист Андрей Иванов и пианист-композитор Михаил Иванов. Также фестивальная публика наслаждалась игрой победительницы Гран-при конкурса скрипачей Центральной Зоны России, лауреата V международного конкурса скрипачей им.М.Г.Эрденко Анны Боровик, артиста Белгородской филармонии Олега Иванова (ударные) и арт-директора фестиваля – Борислава Струлёва.

В симфо-джазовой аранжировке были блестяще исполнены сочинения Т. Альбинони – «Адажио», Э.Л. Уэббэра – ария Христа (I only want to say) из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», а также авторские произведения Михаила и Андрея Ивановых – «На семи ветрах», «Bells Blues», «Фиеста».

3 марта в рамках Юбилейного X Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 – «Борислав Струлёв и Друзья» сольный ночной концерт дал виртуозный пианист, джазовый импровизатор и певец, Лауреат Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры и многочисленных международных конкурсов и фестивалей Олег Аккуратов.

Музыкант представил публике авторские произведения, несколько из них он посвятил городу Белгороду: сочинение «Органный зал» на тему токкаты и фуги ре минор И.С. Баха, которое исполнитель придумал за несколько часов до своего выступления, а также «Белгородский вальс».

Также зрители насладились филигранными джазовыми импровизациями и чувственным вокалом Олега Аккуратова в композициях Т. Пинкарда, М. Леграна, Д. Гершвина, Д. Эллингтона.

Международный музыкальный фестиваль «BelgorodMusicFest — Борислав Струлёв и друзья» — это не только масштабная творческая акция, но и уникальная образовательная площадка.

4 марта открылся V Форум «MEDIA+MUSIC – Слово. Цифра. Нота»: Креативные разработки.

Событие организовано в рамках BelgorodMusicFest Белгородской филармонией, Бориславом Струлёвым, Информационным агентством и газетой «Музыкальный Клондайк», а также Многопрофильной компанией «Арт – Центр ПЛЮС».

В этом году форум проходил в форматах online и offline, что позволило нашим слушателям ознакомиться с выступлениями спикеров в удобное для них время.

В событии приняли участие арт-директор фестиваля, виолончелист, продюсер Борислав Струлёв, заместитель министра культуры Белгородской области Оксана Глущенко, генеральный директор информационного агентства «Музыкальный Клондайк», многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс», продюсер Елена Лащенко, директор Центра дополнительного образования Белгородского государственного института культуры и искусства, Школы искусств и Школы креативных индустрий Алексей Ивницкий, PR-директор проекта «Культурный регион», руководитель отдела маркетинга компании «Фабрика информационных технологий» Оксана Кучирка, актриса театра и кино, чемпионка высшей лиги КВН, автор книги «Как поймать юмор за хвост» Елена Борщева, директор Есенин Центр, директор «Филатов-Фест», актер, поэт Влад Маленко, актер, режиссер (фильм «Красный призрак») Андрей Богатырев, продюсер, консультант по стратегическому креативу, основатель и креативный директор рекламного агентства What if Semin? Александр Сёмин, художественный руководитель фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» (Театр Сац, ГИТИС) Георгий Исаакян, профессор, ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский, Сергей Дрезнин, пианист, композитор, создатель Цифровой энциклопедии фортепианного исполнительского искусства Б.М. Берлина, «), Владимир Юрковский – руководитель Департамента культуры г. Сыктывкар, продюсер, почетный деятель искусств, Ольга Гебгарт – продюсер, руководитель продюсерского агентства GebgArt Production, заместитель художественного руководителя Театра Терезы Дуровой, Ким Брейтбург, композитор, музыкальный продюсер, звукорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Закончился четвертый день фестиваля кинопоказом фильма «Красный призрак» в Большом зале филармонии. Режиссер фильма – Андрей Богатырев. Сценарий – Андрей Богатырев, Вячеслав Шихалеев, Павел Абраменков. Продюсеры – Татьяна Воронецкая, Андрей Богатырев, Константин Елкин,Олег Туманов, Эльвира Дмитриевская. В главных ролях – Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Юра Борисов, Полина Чернышова, Вольфганг Черни, Михаил Горевой, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Олег Васильков, Константин Симонов.

Завершил цикл мероприятий 5 марта финальный концерт X Юбилейного Международного музыкального фестиваля «BelgorodMusicFest 2022 –Борислав Струлёв и Друзья».

Гостей ждала полюбившаяся совместная программа «Виолончельное Танго» от Борислава Струлёва и оркестра «Папоротник» – известного коллектива с уникальным звучанием, находящимся на стыке рока, блюза, джаза, кантри и фолка. В уникальной интерпретации прозвучала музыка аккордеониста, композитора, участника коллектива «Папоротник» Александра Бакхауса: «Самолёт», «Paris», «Военное танго», «Феллини».

В оригинальной аранжировке были представлены «Полька» А, Шнитке, «Осенние листья» Ж. Косма и наш любимый «Караван» Х. Тизола.

Во втором отделении гала-концерта яркую программу показала вокальная группа «Акапелла Экспресс» (Москва). Артисты поразили невероятным профессионализмом и репертуаром, в котором были популярные западные хиты, грузинские мотивы, русские народные песни. Кульминационной точкой стало совместное выступление Борислава Струлёва и группы «Акапелла Экспресс»: в уникальном прочтении прозвучала католическая песня-молитва «Аве Мария».

На протяжении всех дней в фойе Большого зала была представлена фотовыставка «История фестиваля в лицах 2012-2021», где можно было увидеть гостей, участников событий и яркие моменты прошедших фестивалей.

В этом году в рамках BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья» состоялось 4 концерта, медиафорум, кинопоказ. Более 1500 человек посетили BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru