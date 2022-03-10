Московский молодежный кинофорум проведет онлайн-сессию Q&A

14 марта 2022 года в онлайн-режиме пройдет Q&A сессия с организаторами Московского молодёжного кинофорума и Питчинга дебютантов с призовым фондом 6 миллионов рублей.

Традиционно дирекция Кинофорума проводит сессию вопросов и ответов, чтобы получить обратную связь от заявителей и помочь им в составлении заявки и оформлении необходимой документации. Такое правило сформировалось уже в первые годы проведения Кинофорума и стало незаменимой практикой на подготовительном этапе. Это не только помогает дебютантам, облегчает их взаимодействие с Дирекцией, но также позволяет отрасли сформировать представление о настроениях в регионах, определить тенденции и темы, волнующие общество в данный период времени.

Как составить заявку? В чем секреты хорошего логлайна и почему жюри обращает на него внимание? Как подготовиться к презентации? Что экспертам действительно важно знать о заявителях, а какая информация будет излишней?

Практика показывает, что эти вопросы волнуют начинающих авторов из года в год и всегда требуют подробного обсуждения. Правильно составленные заявки не только повышают шансы на успех, но и облегчают работу жюри.

Прием заявок на Московский молодежный кинофорум открыт до 20-го марта (включительно).

Любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет может прислать свои работы и получить возможность выиграть денежный приз на производство дебютного фильма!

Приём заявок осуществляется на платформе www.script.moviestart.ru

На момент публикации материала, организаторы сообщили, что свои работы прислали представители более 40 регионов России.

Q&A сессия пройдет 14 марта в 12:00 по московскому времени. Присоединиться к обсуждению и вместе подготовиться к участию в одном из самых крупных питчингов страны! Трансляция по ссылке –

Напомним, что Московский молодёжный кинофорум состоится 21-23 апреля в рамках бизнес-площадки 44 Московского международного кинофестиваля и Всероссийского молодёжного кинофорума-2022.

Авторы лучших работ будут презентовать их на Питчинге дебютантов – ключевом мероприятии Кинофорума. Призовой фонд Московского молодёжного кинофорума в этом году составит 6 млн рублей. Также лауреатов ждут спецпризы от компаний-партнёров и дипломы профессиональных сообществ.

Победители будут определяться в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Сериалы для онлайн-платформ до 24 минут», «Сериалы для онлайн-платформ свыше 24 минут», «Work-in-progress».

Участие в Кинофоруме бесплатное!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.