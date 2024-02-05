АВТОДОМ BMW Стартовая представил Теорию расширяющейся Вселенной

В дилерском центре АВТОДОМ BMW Стартовая, расположенном в Санкт-Петербурге, был представлен проекционный мэппинг, созданный из картин современного российского художника Ростислава Лиханова. Проект организован совместно с Фондом поддержки и развития современного искусства Art Coordinate и посвящен Теории расширяющейся Вселенной.

«АВТОДОМ BMW Стартовая строит будущее из важных точек притяжения в настоящем. Мы рады, что одной из таких точек является искусство и что его импульс привел к сотрудничеству с нашим Фондом. Надежность, динамика, трансформация, отклик на современные процессы, использование инновационных подходов – это то, что выгодно отличает компанию АВТОДОМ BMW от других автодилеров Санкт-Петербурга», – поделилась Дарья Калинина, основатель и президент Фонда поддержки и развития современного искусства Art coordinate.

Ростислав Лиханов, талантливый художник, преподаватель Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленная академии имени А. Л. Штиглица, работает на стыке актуальных тенденций и новых технологий. Световую экспозицию «Теория большого взрыва» он разработал специально для АВТОДОМ BMW Стартовая. Главной темой цифровой композиции стал атом и эволюция Вселенной. Генезис жизни и этапы развития цивилизаций изображены в виде динамичных элементов, оформленных в единую композицию, которая была спроецирована на автомобили и органично дополнила пространство дилерского центра. Изображенные на проекциях агрегаты и узлы Вселенной созвучны принципам инженерного искусства и ключевым принципам АВТОДОМ BMW Стартовая – надежности, динамичности и инновационных подходов.

«Мы рады, что АВТОДОМ BMW Стартовая стал местом синергии искусства, технологий, инноваций и бизнеса. Мы открыты всему новому и хотим познакомить клиентов и гостей нашего дилерского центра с произведениями современного искусства. Работы Ростислава Лиханова прекрасно гармонируют с динамичной атмосферой дилерского центра и привлекают внимание посетителей», — отметила Ольга Емельянова, Директор по продажам АВТОДОМ BMW Стартовая.