В Карелии реконструируют маяки XIX века

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию маяков Малый и Хейнялуото, расположенных на Ладожском озере.

Маяк на острове Ханхипаси (Малый) в Ладожском озере

Работы проводятся в рамках V пускового комплекса модернизации средств навигационной обстановки Волго-Балтийского водного пути. Реконструкция линейного объекта предусмотрена Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, включенной в государственную программу «Развитие транспортной системы России». Реконструируемые сооружения средств навигационного оборудования используются для создания безопасных условий плавания судов и составов.

«Проектной документацией запланирована реконструкция архитектурно-строительной части башен маяков Малый и Хейнялуото: восстановление фасадов и внутренней поверхности стен, заделка трещин в кирпичной кладке, замена дверных и оконных проемов, восстановление остекления фонарных надстроек и куполообразных кровель и другие работы», – рассказал главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Валерий Овчинников.

Также в рамках проекта разберут разрушенные и построят новые отмостки вокруг маяков, очистят крыльца, восстановят отделку ступеней внутренних лестниц, в целом выполнят новую внутреннюю отделку помещений, очистят металлические конструкции от коррозии с восстановлением антикоррозионного покрытия. Объемно-планировочные и архитектурные решения башен при этом остаются без изменений.

Маяк Малый высотой 24 м расположен на острове в Лахденпохском городском поселении в 0,5 км к юго-западу от Валаама, 22-метровый Хейнялуото – в охранной зоне геодезического пункта, относящейся к Питкярантскому муниципальному району Республики Карелия. Несмотря на то, что маяки находятся в уединении, в отдалении от населенных пунктов, сюда возят экскурсии на катерах. Оба объекта были построены еще в XIX веке, когда Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи, после чего побывали в составе независимой Финляндии, СССР и, наконец, современной России.

Застройщик – ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Генпроектировщик – АО «Ленгидропроект».

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