Фасад с практически двухвековой историей отреставрирует ГлавУпДК на памятнике архитектуры в Лопухинском переулке

ГлавУпДК при МИД России проводит реставрацию фасадов объекта культурного наследия регионального значения – «Жилой дом, 1806 г., сер. XIX в., 1910-1911 гг., архитектор Н.Г.Лазарев». Здание, с момента возведения которого прошло практически два столетия, представляет собой яркий образец многоэтапной строительной истории.

Дом по адресу Лопухинский переулок д. 5, стр. 1 начинает свою историю в 1804-1806 годы. Тогда оно было трехэтажным, с низким, фактически антресольным, вторым этажом и, вероятнее всего, предназначалось для размещения торговых лавок, складов или использования в производственных целях. Кроме того, со стороны Лопухинского переулка в здании была обустроена проездная арка, которая позже была закрыта.

В 1851 г. новая владелица А.Ф.Толмачева пристроила к дому со стороны юго-восточного фасада каменный трехэтажный объем, выровняв высотность постройки и придав зданию г-образную форму. В этот же период у здания появилось несколько каменных пристроек для лестниц и ретирад (уборных).

К этому периоду на нижнем этаже фасада северо-западного фасада, сегодня выходящего во внутренний двор, расположились 4 больших арочных окна, на втором этаже – 11 прямоугольных окон, опирающихся на консоли и оформленных крепованными лопатками. Антаблемент здания завершил крепованный фриз с профилированным карнизом большого выноса. Все элементы – пилястры, консоли, подоконный пояс, фризы получили филенчатую обработку, характерную для архитектуры ранней эклектики середины XIX века.

В 1910 году банкир и предприниматель, основатель одной из крупнейших домостроительных фирм Я.А.Рекк, купивший дом, вновь занялся его перестройкой. На месте северо-восточного крыла по Лопухинскому переулку возвели новый доходный дом, а в оставшейся части здания, которое к тому времени уже было подключено к канализации, разместились квартиры.

Изменилось и оформление фасадов: со стороны Лопухинского переулка устроили новые парадные входы и вестибюли, а фасады получили отделку в стиле неоклассицизма, спроектированную Н.Г.Лазаревым. Боковые части оформили ионическими пилястрами, объединяющими два этажа. Фасад украсили парапеты с балюстрадами и вазоны, воссозданные ГлавУпДК при МИД России в ходе реставрации в 2005 году, а также лепнина в стиле неоклассики – венки, филенки, пальметы, барельеф с многофигурной композицией на античный сюжет. Сохранились и металлические козырьки над входами, а также филенчатые полотна дверей.

После Октябрьской революции здание использовалось для самых разных целей. С 1921 по 1935 годы здесь размещались Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, музей Сибирской каторги и ссылки, а после и Музей революции, а также издательство журнала «Каторга и ссылка». С 1960-х годов в доме располагаются дипломатические представительства иностранных государств, сегодня здесь действует посольство Республики Кении.

В ходе реставрационных работ Департамент капитального строительства ГлавУпДК совместно со специализированными подрядными организациями проведет полную реставрацию фасадов здания.

В частности, будут удалены современные окрасочные и отделочные слои, а также органические отложения. Штукатурный слой будет восстановлен цементно-известковым составом, аналогичным историческому, а вся поверхность стен будет вновь отделана с применением современных реставрационнызх материалов.

Коснется реставрация и архитектурного декора фасадов, в частности, его северо-западной части 1801-1851 годов, не доступной сегодня для широкой общественности.

Будет отреставрирован тянутый декор: карнизы аттиков и боковых парапетных стенок и парапетной балки на фасаде, венчающий карниз и архитрав, профилированное обрамление окон, плоский поясок бокового ризалита и тяги пилонов. Кроме того, будут произведены работы по лепному декору: барельефу над дверьми главного входа, венкам, картушам, розеткам, гирляндам, пальметтам и сандрикам, карнизам с иониками, пилястрам ионического ордера, вазонам аттиковой стенки.

Окраска фасадов, пилонов ворот и архитектурных деталей будет произведена согласно первоначальному колористическому решению. Кроме того, здание приспособят под современное использование, а ограду и въездные ворота отремонтируют.

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