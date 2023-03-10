В Казахстане прошли Дни российского кино. Особой популярностью пользовались мультфильмы «Финник» и «Плюшевый Бум!»

В прошедший уикенд казахстанская столица встречала Дни российского кино: мероприятие под брендом Russian Film Festival проходило в кинотеатре Kinopark 7 IMAX Keruen и собрало сотни поклонников кино: молодежную, детскую и семейную аудиторию. На бесплатных показах в Астане зрители увидели пять картин. Лидерами по просмотрам стали полнометражные анимационные фильмы «Финник» и «Плюшевый Бум!» – проекты ГК «Рики», одного из лидеров российской анимационной индустрии.

Российская анимация пользуется большой популярностью на международной арене. За последние десять лет производство анимационного контента в России выросло более чем в 5 раз; он распространяется на 60 языках более чем в 150 стран мира. По итогам 2022 года первые четыре строчки в рейтинге самых кассовых российских фильмов за рубежом занимает анимация. Похожая ситуация и на рынке Казахстана: ТОП-5 самых успешных российских фильмов в казахстанском кинопрокате по итогам 2022 года составляют именно мультфильмы: первое место анимация уступила лишь приключенческой комедии «Последний Богатырь: Посланник Тьмы».

Также программа Дней российского кино включала фильм совместного производства Казахстана и России – комедийную драму «Скоро кончится лето». Режиссер Яна Скопина специально прилетела в Астану представить картину зрителям. Ранее фильм был участником 44-го Московского Международного кинофестиваля, 10-го Международного фестиваля студенческих и дебютных работ «Бастау» в Алматы, а также 16-го Международного кинофестиваля «Евразия», где исполнитель главной роли Алихан Абильдин получил приз «За лучшую мужскую роль».

«Зрители положительно принимают картину. Если говорить о нашей основной целевой аудитории – это люди, чья молодость пришлась на конец 80-х-начало 90-х годов 20-го столетия. Именно эти зрители остаются на обсуждение после кинопоказа, потому что картина их трогает и погружает в атмосферу молодости. Очень многие говорят, что мы с командой попали в эпоху и смогли создать ощущение конца 80-х. На обсуждение фильма остаются и молодые люди, как в этот раз на Днях российского кино в Астане, – несмотря на то, что они не жили в эпоху 90-х, им тоже близок этот фильм, потому что мы говорим о любви, взрослении, а эта тема всегда актуальна. Это мой первый совместный проект с Казахстаном, и я хотела бы продолжать сотрудничество. Копродукция и международное сотрудничество творчески обогащают проект. Казахстанская сторона помогает нам выйти на рынок Азии, принять участие в азиатских кинофестивалях – это очень важно, поскольку открывает дорогу к азиатскому зрителю. Хотелось бы, чтобы сотрудничество с Казахстаном в сфере копродукции развивалось и было бы подписано официальное соглашение о совместном фильмопроизводстве, поскольку здесь колоссальный ресурс: богатая природа, ландшафты, которые сложно найти где-то еще; много профессионалов в индустрии. Возвращаясь к мероприятию «Дни российского кино», хочу сказать, что важно продолжать такие инициативы: хорошо, когда кино выходит за рамки одной страны, и международный зритель имеет доступ к современным российским картинам», – рассказала режиссер Яна Скопина.

Кроме того, казахстанские зрители увидели две комедии: «Молодой человек» Александра Фомина и «Семейный бюджет» Евгения Абызова.

Дни российского кино в Казахстане были организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и проводились в сотрудничестве с международным культурным проектом «Русские сезоны». Мероприятие является важной частью культурного и индустриального диалога: развитие сотрудничества кинематографистов России и стран СНГ в последние годы вышло на новый уровень, появляются новые совместные проекты. В 2022 году копродукция со странами СНГ стала одной из главных тем многих индустриальных площадок: развитие совместного производства обсуждалось на Российской Креативной Неделе в Москве, на Международной конференции по совместному кинопроизводству стран СНГ в Санкт-Петербурге, в рамках деловых программ Московского Международного кинофестиваля, Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути», Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» и других.

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