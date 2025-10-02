Отреставрированный Центральный выставочный зал Сухума открылся выставкой с экспонатами БТМ

В Сухуме открылся Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии, восстановленный после пожара 2024 года. Первым проектом обновлённого пространства стала выставка «Под южным небом», в которой принимают участие крупнейшие российские музеи. Наряду с Бахрушинским театральным музеем, свои произведения представили Государственная Третьяковская галерея и Русский музей.

В экспозиции представлены девять театральных эскизов из собрания Бахрушинского театрального музея. Среди них — работы Александра Шервашидзе, потомка древнего рода правителей Абхазского княжества, и Петра Кончаловского, яркого представителя русского авангарда и одного из крупнейших отечественных театральных декораторов.

«Мы рады представить уникальные материалы из наших фондов в рамках события, символизирующего возрождение Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии после разрушительного пожара. Это не просто культурное событие, а новый этап в жизни художественного сообщества республики, и для нас большая честь быть среди первых музеев, чьи произведения представлены в обновлённом пространстве. Наше сотрудничество с абхазскими коллегами развивается последовательно и поступательно: недавно Бахрушинский театр открыл в Сухуме Новый музей Государственного русского драматического театра имени Фазиля Искандера — первый международный проект федеральной программы «Новый музей театра». Для нас это яркий пример успешного партнёрства, которое, убеждена, будет только укрепляться и развиваться», — подчеркнула генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Бахрушинский театральный музей хранит обширное собрание работ Александра Шервашидзе, часть из которых представлена на выставке. Среди них — эскизы декораций к опере Р. Вагнера «Тристан и Изольда» для Мариинского театра и к пьесе И.С. Тургенева «Завтрак у предводителя» для Александринского театра, а также наброски костюмов к комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» — образы Софьи и Анфиса Хлёстовой и мужские костюмы для постановки «Благочестивая Марта». Особое место в экспозиции занимает проект декорации «Двор» к пьесе Тирсо де Молины «Благочестивая Марта», созданный для Старинного театра в Петербурге: перед зрителем раскрывается испанская таверна XVII века в знойный полдень, где заканчивают приготовления к выступлению бродячие актёры.

Не менее примечательна работа Петра Кончаловского — эскиз занавеса к опере В.А. Моцарта «Дон Жуан». Полотно, созданное под впечатлением поездки художника в Испанию, воплотило эстетические принципы объединения «Бубновый валет». В своё время эта работа вызвала жаркие споры критиков, однако сегодня воспринимается как смелый и новаторский вклад в развитие отечественной сценографии.

Бахрушинский театральный музей активно развивает культурное сотрудничество с Абхазией. 12 августа генеральный директор музея Кристина Трубинова и министр культуры республики Даур Кове подписали соглашение о партнёрстве, предусматривающее широкий спектр инициатив — от научно-просветительских программ до создания Детского центра, одного из флагманских проектов музея.

Важным шагом в реализации договорённостей стало открытие 26 августа в Сухуме Нового музея Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера — первого международного проекта федеральной программы «Новый музей театра». Это событие стало знаковым как для музейной жизни Абхазии, так и для укрепления профессионального обмена и культурного диалога между нашими странами.