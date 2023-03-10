САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Продлен прием заявок в сценарно-режиссерскую лабораторию «Ленфильм-дебют-2023» 

Лаборатория «Ленфильм-дебют» продлевает прием заявок до 31 марта 2023 года. Шорт-лист из 30 проектов будет объявлен в срок до 10 мая.

Желающие попасть в лабораторию могут воспользоваться дополнительным временем, чтобы завершить свои сценарии и подготовить документы для заявки. В помощь участникам в официальных каналах лаборатории собраны важные рекомендации и вспомогательные материалы: https://t.me/lenfilm_debut и https://vk.com/lenfilmdebut .

По результатам отбора десять финалистов получат возможность доработать свои истории до готовых к запуску проектов под руководством профессионалов индустрии. Учебные сессии пройдут с июня по декабрь 2023 года в Санкт-Петербурге на базе легендарной киностудии «Ленфильм».

Напомним, кураторами лаборатории этого года стали известные российские режиссеры и сценаристы: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Руководитель и мастер лаборатории «Ленфильм-дебют-2023» – редактор Александра Васнецова.

Условия участия и подача заявок: https://lenfilm-debut.ru (важно внимательно ознакомиться со всеми условиями).

Для участия нет возрастных ограничений и требований к наличию профильного образования.



Обучение будет проводиться на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания для иногородних студентов на время очных сессий.



Организаторы Лаборатории «Ленфильм-дебют» – киностудия «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.

Подробнее о лаборатории: https://lenfilm-debut.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.