В кинотеатре «Художественный» пройдет единственный показ фильма «Завтрак у Тиффани»

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8 марта 2022 года в 17:00 в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится единственный в Москве показ легендарного фильма «Завтрак у Тиффани». Событие организовано при участии проекта «КультКино».

завтрак у тиффани

Премьера фильма Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» по одноименной повести Трумэна Капоте состоялась в 1961 году. Главные роли в картине сыграли Одри Хепберн и Джордж Пеппард. Исполненная актрисой в фильме песня «Moon River» принесла композитору Генри Манчини и автору текста Джонни Мерсеру «Оскар» в 1962 году. Также Манчини получил статуэтку за лучший саундтрек. Лента моментально приобрела культовый статус.

Нью-Йорк — город, куда слетаются люди со всего мира в поисках лучшей жизни.

Главная героиня, Холли Голайтли (Одри Хепберн), не исключение. Сбежав совсем юной от рутинной сельской жизни, она стала светской дамой, получающей по 50 долларов от мужчин за каждый поход в дамскую комнату. Холли путает имена, хранит телефон в чемодане под кроватью, убегает из квартиры через окно и одержима ювелирным магазином Tiffany&Co. Она намерена выйти замуж за одного из «самых завидных холостяков» Нью-Йорка, но однажды ее соседом сверху становится обаятельный писатель, который вот уже несколько лет никак не напишет свой главный роман.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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