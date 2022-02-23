Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «Каббала. Тайны мироздания»

23 марта 2022 года в новом пространстве Еврейского музея и центра толерантности откроется масштабный выставочный проект «Каббала. Тайны мироздания», посвященный одному из самых загадочных явлений иудаизма и мировой культуры — учению каббалы. Целью проекта является развенчание мифов и иллюзий, связанных с каббалой, а также поиск ответов на главные вопросы: о чем учение каббалы, кто такие каббалисты и какое влияние каббалистические идеи оказали на художественную мировую школу ХХ–ХХI веков. Уникальное сочетание исторических артефактов и современного искусства художников мировой величины раскроет зрителям все аспекты мистического знания от его истоков до современных интерпретаций.

Сигалит Ландау. Соляная невеста II. © Sigalit Landau

Лео Виллареаль. Метатрон. 2002 Коллекция художника

Белу-Симион Файнару. Образ Бога. 2006

Термин «каббала» появился в Средние века для обозначения уже сложившейся к тому времени многовековой традиции изучения священных текстов. Еще с древности иудейские мистики пытались разгадать скрытые смыслы Торы в попытке познать Творца и Его Творение. На иврите словом «каббала» обозначают преемственную традицию мистического знания. Прочно укоренившись в иудейской традиции, с течением времени каббала получила признание не только в среде иудеев. В 1920-е годы важные изменения привели к тому, что на нее обратила внимание широкая публика. В среде ученых, занимавшихся иудаизмом, каббалу часто называли видом суеверия, недостойным изучения, но все изменилось, когда молодой немецкий ученый еврейского происхождения Гершом Шолем (1897–1982) заявил, что каббала является ключом к пониманию еврейской культуры. В современном мире бытует множество различных форм каббалы: это и непрекращающееся изучение направления в среде ортодоксальных евреев, и неохасидские движения, и прогрессивный иудаизм. Более того, влияние каббалы чувствуется в идеалах культуры нью-эйдж и других течений.

В искусстве каббала воплотилась в ряде определенных визуальных и пластических образов. В ХХ веке она стала мощным источником вдохновения для творцов из самых разных сфер, вне зависимости от их религиозных предпочтений. На протяжении всего столетия под влиянием каббалистических идей разные художники, режиссеры, архитекторы и писатели развивали новые идеи в искусстве, создавали новаторские художественные теории и живописные языки. Так, каббала нашла отражение в одном из главных музыкальных хитов 1970-х — песне Дэвида Боуи “Station to Station”, а также в заглавной песне двадцатого фильма бондианы «Умри, но не сейчас» в исполнении Мадонны. Классик английского искусства XX века Рон Китай в своей поздней живописи пытался найти художественной образ Шехини, женской стороны Бога, а немецкий художник Ансельм Кифер на протяжении всего своего творчества неустанно возвращается к каббалистическим мотивам устройства бытия, которые становятся основой его живописных и скульптурных произведений.

Выставка «Каббала. Тайны мироздания» призвана подробно рассказать зрителю об основах этого учения и о том, какое влияние оно оказало на визуальную культуру ХХ столетия. Откроется экспозиция инсталляцией американского художника Александра Горлина, представляющей собой «пространство декомпрессии», пройдя через которое зрителям предстоит оставить за его пределами будничную обыденность и оказаться в мистическом пространстве каббалы. Основные положения учения и определенные вехи в его развитии представлены в девяти разделах выставки, где древние еврейские артефакты (редкие манускрипты, свитки, амулеты) соседствуют с произведениями современности (работами Марка Шагала, Ансельма Кифера, Рона Китая, Михаила Гробмана, Евгения Гора, Гриши Брускина, Гиоры Арони, Сигалит Ландау и многих других).

Проект осуществлен при поддержке Еврейского музея Амстердама и основан на выставочном проекте, представленном в 2018 году в Еврейском музее Вены (кураторы — Клаус Давидович и Домагой Акрап) и в 2019-м в Амстердаме (кураторы — Мирьям Кноттер и Александр Горлин).

Произведения для выставки предоставили музейные и частные коллекции России, Европы, Израиля и США, в том числе Еврейский музей Амстердама, Дом-музей Рембрандта (Амстердам), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва), Государственный музей истории религии (Санкт-Петербург), Музей истории евреев в России (Москва); библиотеки и архивы: Библиотека герметической философии (Амстердам), Российский государственный архив литературы и искусства (Москва), Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург), Институт восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) и другие.

В рамках инклюзивной программы музея к выставке подготовлены экскурсии для людей с различными особенностями развития, видеогид на русском жестовом языке, тактильные модели, а также тифлоаудиогиды.

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