В Москве проходит фестиваль культуры Азербайджана

В Москве проходит фестиваль азербайджанской культуры «Дни Азербайджана в Москве», приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Азербайджанские ковры. Новый взгляд

Чтобы познакомить москвичей и гостей столицы с богатым историческим и духовным наследием «Страны Огней», организаторы подготовили уникальную программу, в рамках которой состоятся знаковые для культурной жизни Москвы события.

С 22 и по 27 февраля в Новой Третьяковке будет представлена расширенная экспозиция народного художника СССР и Азербайджана, одного из основоположников «сурового стиля» Таира Салахова. На ней представят живописные работ автора из музейной коллекции. Основу экспозиции составят всемирно известные произведения, созданные художником-новатором в разное время, в числе которых такие значимые полотна, как портрет дочери «Айдан» (1967), «Портрет композитора Кара Караева» (1960) и «Женщины Апшерона» (1967).

Тагир Салахов. Айдан. 1967. Государственная Третьяковская галерея

Тагир Салахов. Портрет композитора Кара Караева. 1960. Государственная Третьяковская галерея

Тагир Салахов. Женщины Апшерона, 1967. Государственная Третьяковская галерея

В театре «Геликон-опера» 22 февраля состоялся праздничный концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене». В исполнении заслуженных и народных артистов Азербайджана прозвучат шедевры У. Гаджибекова, М. Глинки, П. Чайковского, К. Караева, Ф. Амирова и других азербайджанских и русских классиков. Среди участников музыкальной программы солисты Большого театра Юсиф Эйвазов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, пианист Мурад Адыгезалзаде и широко известный дирижер Фуад Ибрагимов.

Джейла Сеидова

Мурад Адыгезалзаде

Динара Алиева

22 февраля в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ открылась бесплатная выставка «Азербайджанский ковер — новый взгляд», экспонаты которой продемонстрируют концептуальное переосмысление традиционных ковров. Выставка подготовлена молодыми азербайджанскими художниками и дизайнерами совместно с креативной командой одного из самых известных производителей ручных ковров и ковровых изделий Азербайджана «Азерхалча». В том же павильоне будет представлен литературный проект «Из уст в уста» — онлайн-прочтение поэмы классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви «Семь красавиц» в исполнении Михаила Пиотровского, Зельфиры Трегуловой, Александра Седова и других известных российских деятелей культуры и искусства.

Мероприятия фестиваля завершатся 1 марта.

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