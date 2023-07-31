Юбилейный конный фестиваль «Иваново поле» стал рекордным по посещаемости

В Подмосковье завершился крупнейший в России конный фестиваль «Иваново поле». По своему масштабу, наполнению и зрелищности мероприятие не имеет аналогов.

2023-й год стал юбилейным для «Иванова Поля»: фестиваль проходит в подмосковном комплексе Horseka Sport в 5-й раз. В честь особой даты организаторы подготовили специальную программу, и фестиваль превратился в ярчайшее событие в спортивной и культурной жизни Москвы и Московский области.

Директор по маркетингу «Иванова Поля» Инесса Тарасова рассказала, что к юбилею организаторы готовились особенно. В этом году фестиваль побил рекорд по количеству участников: порядка 700 артистов и более 400 лошадей приехали со всей России. А трибуны, несмотря на плохую погоду на второй день фестиваля, были заполнены. Всего «Иваново Поле» посетило более 20 000 зрителей.

Фестиваль начался с гала-шоу под названием «Жар птица». Это авторская программа, созданная главным режиссёром фестиваля - Марией Романовой и Дмитрием Савченко, представителем конной базы.

Впервые на фестивале была показана программа Rock&Roll от Кремлевской школы верховой езды. Несколько номеров представил конный театр Ларисы Луста, а также на субботнем шоу выступили иллюзионисты братья Сафроновы.

В день закрытия, 30 июля, зрители увидели историческое шоу крылатых гусар, а московские рейтары показали настоящее состязание русской конницы XVII века. Помимо основной программы гостей фестиваля ожидали ярмарка с народными гуляниями, интерактивные площадки: лагерь варягов, Московское царство XVII века, масштабный детский городок с десятками мастер-классов и развлечений и, конечно, конный парад, на котором было представлено более 30 пород лошадей. Также фестиваль позиционирует себя как догфрендли: и в этом году на территории была партнёрская зона для собак.

Инесса Тарасова поделилась своими мыслями о влиянии фестиваля на конную культуру в России: «Думаю, что конная культура развивается в том числе и благодаря «Иванову Полю». Каждый год мы видим, как любители спорта работают над собой, учатся и постепенно превращаются в профессионалов, которые уже могут выступить на малых полях фестиваля, а если их профессионализм достигнет необходимого уровня, то и на Большом поле».

Но уже совсем скоро на территории Horseka Sport начнётся серия евразийских турниров, а именно с 3 по 6 августа гости смогут посетить соревнования по конкуру, в которых будут принимать участие спортсмены не только из России, но и из Киргизии и Узбекистана. А через неделю организаторы анонсируют один из самых крупных чемпионатов по конкуру в России. 13 августа состоится гала-шоу со специально приглашенным хэдлайнером, которым станет певица Пелагея.

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