«Крепких орешков» станет в два раза больше

В управлении полиции по Комендантскому району произошли кадровые изменения. Из Купчинского отдела в усиление переводят капитана Ульянова. Офицер из Москвы, капитан Орлов, с радостью принимает предложение о переводе, чтобы избежать навязчивой опеки своего папы-генерала. Уже с первых серий между «старичками» и «новичками» начинается борьба за раскрываемость и внимание начальства.

Филипп Азаров, исполнитель роли Лаврова в сериале «Крепкие орешки»:

- Конечно, в нас сразу проснулась ревность, и мы начали сваливать на молодежь все висяки. У нас одна работа, профессия, коллектив. К том уже на первых порах к ним было излишнее внимание со стороны начальства. Потому мы и старались постоянно над ними подтрунивать. А они в отместку рисовали нам рожки на наших фотографиях, которые висели на доске почета. Соперничество станет отправной точкой многих сюжетных линий. К тому же новые сотрудники, Орлов и Ульянов, такие же противоположности друг друга, как Лавров и Романов.

Гавриил Федотов, исполнитель роли Ульянова в сериале «Крепкие орешки»:

- Ульянов и Лавров похожи друг на друга дерзостью и темпераментом, любовью к женщинам. Но даже при этом мы все равно разные. Лавров ранимый и всегда носит маску, которой он прикрывается, чтобы спрятать свои эмоции.

Герой актера Станислава Ткаченко – капитан Орлов – интеллигентный, эрудированный, начитанный. Играет в шахматы и всегда живет по правилам. Ради съемок одного из эпизодов актер пошел на курсы капоэйры и даже получил свой первый пояс. К тому же Орлову пришлось временно поменять Ульянова на другого напарника.

Станислав Ткаченко, исполнитель роли Орлова в сериале «Крепкие орешки»:

- Целую серию моим главным партнером по съемкам была замечательная крыса. Мы с ней быстро сдружились, нашли общий язык и весь эпизод бегали вместе по местам преступлений. На удивление крыса всегда понимала, что нужно делать в кадре и как любое животное оттягивала на себя внимание всей съемочной группы. Новые обстоятельства повлияют не только на работу оперативников, но и на их личную жизнь. В премьерных сериях особое внимание уделили жизненным историям героев.

Борис Бедросов, исполнитель роли Романова в сериале «Крепкие орешки»:

- В этом сезоне у Юрия очень бурная личная жизнь. Романы он не крутил, но многие неоднократно пытались его соблазнить. А еще сказалось пагубное влияние моего напарника – Романов начал иногда применять физическую силу. Ну и, конечно, остался преданным другом своему коллеге. В третьем сезоне Лавров первый раз появился в нашем доме, и мы с моей женой Надей старались оказать ему психологическую помощь. Но у нас плохо получилось.

Впрочем, проблемы в личной жизни героев не мешают им оперативно и профессионально раскрывать самые сложные и запутанные преступления. «Крепким орешкам» предстоит выяснить, почему убирают бизнесменов, которые заключали сделки у одного и того же нотариуса? Кто стоит за исчезновением с маршрутов фур с дорогостоящими товарами? Как человек, который уже двое суток мертв, мог совершить преступление? Кому помешал известный адвокат? И для чего преступник оставляет знаки на стволах деревьев?

В третий сезон популярного сериала войдет 32 серии.