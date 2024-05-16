«Мир на двоих»: что нужно знать о новой постановке  в Центре национальных конных традиций на ВДНХ

На ВДНХ проходят показы конного представления «Мир на двоих» в Центре национальных конных традиций. Зрителей ожидают лучшие номера, сплетенные из виртуозной работы с лошадью, сложнейших трюков и искусства. Выставка рассказывает о необычной постановке и о том, что нужно знать перед походом в Конный театр.

История дружбы человека и лошади

Новая постановка «Мир на двоих» от Конного театра Кремлевской школы верховой езды — это лирическая летопись о настоящей дружбе, взаимопомощи, верности и бесконечной любви между человеком и лошадью. Сюжет спектакля покажет все этапы мировой истории, которые эта пара прошла рядом: от приручения лошади до новейшей эпохи.

Впечатляющие номера и сложные трюки

Зрителей ожидают лучшие номера, которые сплетены из виртуозной работы с лошадью, сложнейших трюков и искусства. В конном составе — команда русских верховых, белорусская упряжная, башкирская, уэльские пони, арабская, ахалтекинская и орловский рысак.

На сцене перед зрителями выступят члены команды Кремлевской школы верховой езды, среди которых семейный дуэт Аиды Гаджимирзаевой и Вадима Колодочкина. Артисты единственные в России исполняют элемент «Свободная лошадь «на скакалке», а также номер, во время которого пара лошадей синхронно выполняет пируэты на задних ногах.

В новой постановке артисты продемонстрируют мастерство исполнения трюков верхом, управления лошадью игрой на скрипке и полотнами ткани. Также гости увидят уникальный эквилибристический номер, в котором участвуют сразу семь лошадей.

Неповторимый Конный театр

Конный театр Кремлевской школы верховой езды — главное отличие Центра национальных конных традиций на ВДНХ. Подобного театра нет в составе ни одной из музейных площадок мира. В репертуаре — музыкальные костюмированные конные шоу с использованием постановочного света и современных видеомэппинг-технологий.