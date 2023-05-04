«Бегу к огню»: Участник «Евровидения 2021» Alexandr Kudinov представил новую песню

Московский R&B и поп-исполнитель Alexandr Kudinov представил свой новый сингл «Бегу к огню». Это первая песня артиста, выпущенная в 2023 году.

«Бегу к огню» - это мелодичный микс R&B и поп-музыки с размеренным темпом и нежным вокалом. Впервые была исполнена на проекте «Залетай в тренды» осенью прошлого года. 5 мая состоялась официальная премьера песни.

Песня описывает трудный этап взаимоотношений между влюблёнными – момент, когда чувства и привязанность берут верх над разумом. Лирический герой композиции признаётся, что он не в силах расстаться с любимым человеком и, несмотря на страдания, которые испытывает, находясь с ним, продолжает пытаться сохранить отношения: «Я бегу, бегу к огню, мне снова больно, но не жаль себя». Образ огня в треке символизирует боль и опасность, которые таит в себе любовь.

«Эта песня о сложном периоде отношений, когда ты не в силах расстаться с человеком, но продолжать быть с ним тоже больно. В итоге это превращается в замкнутый круг, из которого ты не можешь выйти и перестаешь понимать, чего на самом деле хочешь», - рассказал о новом сингле Alexandr Kudinov.

Alexandr Kudinov – исполнитель, сограйтер и музыкант из Москвы, выпускающий лиричную поп-музыку с элементами R&B на русском и английском языках. Каждая работа артиста наполнена чувственными текстами и затрагивает тему личных переживаний, отношения с собой и миром в непростые периоды жизни.

Исполнитель представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение 2021» в качестве бэк-вокалиста в составе команды певицы Manizha. В 2019 году Александр Кудинов стал финалистом телепроекта «Ну-ка все вместе», а в 2023-м – принял участие в битве сезонов проекта. Весной 2023-го года стал участником музыкальных телевизионных проектов «Музыкальная интуиция» на ТНТ и «Битва каверов» на СТС. В прошлом году артист дошел до полуфинала шоу «Залетай в тренды».

У музыканта есть опыт выступления на крупных фестивалях (Chess & Jazz, Zavtra, Таврида.Арт, Ural Music Night). Сотрудничал с такими артистами как Мот, Баста, Тимати, Dose, Юлианна Караулова, Gayana, Slame, Mia Boyka, YERKATT и другими.

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