В Чувашской государственной филармонии состоялся концерт заслуженной артистки Чувашии Ирины Шоркиной

В афише Чувашской государственной филармонии есть концертные программы, посвященные самым разным стилям и жанрам. Но ни одна из них не трогает за душу так, как прошедший концерт. Её герой – романс. Трепетные любовные истории, то вспыхивающие пламенной страстью, то теплящиеся нежным томлением, то покоряющие рыцарским благородством и величием чувств, как нужны они современному зрителю! Доказательством того стал концерт заслуженной артистки Чувашии Ирины Шоркиной «Я люблю тебя, Россия!», состоявшийся в Чувашской государственной филармонии 27 февраля. В числе почетных гостей вечера была министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

«Поговори со мною, мама», «Эй, ямщик, гони-ка к Яру!», «В лунном сиянии», «Ночь светла», «Я ехала домой», «Очаровательные глазки», «Горят закаты», «А он мне нравится» и другие романсы из репертуара Людмилы Зыкиной, Валентины Толкуновой, Анны Герман и Екатерины Шавриной сплелись в красочный музыкально-поэтический венок. Самобытным украшением программы стали чувашские песни «Уçланкăри палан», «Укăлча умĕнче» и «Тăванăм, тăванăм», прозвучавшие посвящением малой родине. «Дорогие земляки, спасибо за ваши горящие глаза, за громкие аплодисменты, за слова любви и признательности! Для меня огромная честь выступать на родной земле, каждый из вас – в моем сердце», - со слезами на глазах призналась Ирина Леонидовна.

Уникальность программы заключалась в том, что она представляла собой не просто последовательность номеров, а единое по содержанию и сверхплотное по концентрации выразительных средств слияние поэзии и музыки. Однако основным компонентом сценического действа, конечно же, был человеческий голос с его многообразием тембров и живительной силой интонации. Героине вечера удалось поймать настроение тишайшего и, в то же время, опаляюще чувственного лиризма, витающее, кажется, уже в самом слове «романс». Затаенный, негромкий рояль, рассыпающийся бисером виртуозных пассажей в руках Максима Тимофеева*, точно попадал в заданный тон и помогал солистке передать самые сокровенные чувства и эмоции. Вела концерт Анна Голицына.

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* Максим Тимофеев - музыкальный редактор АртМосковии.

Публикуется по материалам сайта Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики - culture.cap.ru

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