В Королёве состоится большой областной концерт, посвященный Международному дню музыки

1 октября отмечается Международный день музыки. Праздник учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО и реализует идею дружбы и взаимного обогащения культур между народами с помощью языка музыки.

В этот день в детской хоровой школе «Подлипки» им. Б.А. Толочкова в г. Королёве по инициативе Региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области состоится большой концерт.

В нем примут участие лучшие исполнители и коллективы учреждений культуры и художественного образования Подмосковья, лауреаты международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей» концертный хор «Поток» Детской хоровой школы «Подлипки», вокально-хоровой ансамбль «Камертон» Детской школы искусств «Вдохновение» г.о. Истра, Образцовый детский коллектив Московской области «Ансамбль скрипачей «Сияние» Детской музыкальной школы г.о. Электросталь и многие другие.

Всего концерт объединит представителей из 17 городских округов региона.

Детская хоровая школа «Подлипки» им. Б.А. Толочкова, которая станет местом проведения праздничной программы, – одно из ведущих образовательных учреждений сферы культуры Московской области. Предстоящий концерт – знаковое мероприятие, объединяющее творческую общественность в деле развития и сохранения традиций национальной культуры и искусства.

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