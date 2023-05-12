Премьера фильма «Борис Любимов. 10 встреч» в кинотеатре «Иллюзион»

16 мая в 19:00 в кинотеатре «Иллюзион» состоится премьера фильма «Борис Любимов. 10 встреч». Документальная кинокартина об историке театра, театроведе, театральном критике и педагоге Борисе Николаевиче Любимове продолжает череду фильмов, который Малый театр посвящает личностям, чья жизнь неразрывна связана с Малым и даже шире – с тем, что называют Школой Малого театра и Школой Щепкинского театрального училища.

«Вот так, не выстраиваешь себе жизнь, а жизнь тебя выстраивает», – говорит Борис Николаевич. Сын легендарного советского переводчика, он с детства был окружен людьми незаурядными – писателями, критиками, литературоведами, артистами.

Ректор Щепкинского театрального училища, заместитель художественного руководителя Малого театра, заведующий кафедрой истории театра России в ГИТИСе, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор Борис Николаевич Любимов в коротких, а зачастую и продолжительных встречах-интервью рассказывает о людях, сформировавших его, о тех, кого сам он мог бы назвать своими учителями.

В ГИТИСе Борис Николаевич окончил курс крупнейшего теоретика театра Павла Александровича Маркова, затем под руководством мастера были аспирантура и первые преподавательские шаги.

Александр Исаевич Солженицын вошёл в жизнь нашего героя с юных лет, когда Борис Николаевич устроился на работу осветителем в «Современник», где тогда хотели ставить пьесу Солженицына «Олень и шалашовка», уже позже были личное знакомство с писателем и спектакль «Пир победителей» в Малом театре.

Размышления о жизни и литературе, театре и истории, религии и философии – все это 10 встреч с Борисом Любимовым.

Представят картину 16 мая главный герой фильма Борис Николаевич Любимов и режиссёр Денис Бродский.

Производство Киностудии Малого театра, 2023 год.

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