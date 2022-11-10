В Красногорске пройдет гала-концерт II Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие»

17 ноября в ДК «Подмосковье» г. Красногорск состоится гала-концерт II международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие».

В конкурсе приняли участие свыше 5,5 тыс. человек в возрасте от 7 до 15 лет из 215 городов России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Сирии. В финал в сольных и коллективных номинациях вышло более 500 детей. Все победители примут участие в заключительном гала-концерте. Ведущий мероприятия – Александр Олешко.

В программе прозвучат известные классические и народные композиции в современной, оригинальной обработке. Победители сольных номинаций конкурса выступят под аккомпанемент Оркестра Яковлева Grand Melody Orchestra.

Конкурс «МиР – Музыка и Развитие» направлен на поиск и музыкальное развитие талантливых детей в области инструментального и вокального исполнительства. Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Московской области и Продюсерского центра Александра Яковлева.

При реализации проекта «МиР» проводится серия бесплатных мастер-классов от членов жюри по всем направлениям конкурса.

Подробнее о конкурсе на официальном сайте https://www.konkursmir.ru.

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