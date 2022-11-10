8-й Международный фестиваль кукольных спектаклей малой формы «Рыжее Настроение»

За годы проведения фестиваля в «Рыжий Театр» (место проведения фестиваля) приезжали коллективы со всех уголков мира. В разные годы участниками были театры из Финляндии, Португалии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Словении, Турции, Армении, Белоруссии, дважды прилетал театр из Индонезии. В этом году сделан акцент на российские театры и особенно на театры работающие на линии огня.

На фестивале будет представлено пять регионов России. Донецк, Белгород, Орёл, Владимир, Дагестан. Театр из Донецка приедет на фестиваль уже в третий раз. «Мы много лет дружим, переживаем, поддерживаем наших коллег, — говорит художественный руководитель «Рыжего Театра» Роман Светлов, — Многие годы они работают в сложной экономической и моральной обстановке. Но, делают всё, чтобы юные зрители чувствовали тепло и заботу и главное защиту добрых волшебников оберегающих тебя от коварных будней реального мира».

На открытии фестиваля, 18 ноября в 18:00, будет представлен спектакль Владимирского академического театра кукол «Сладкая история». Яркая история рассказанная в магазине сладостей весёлыми пекарями-циркачами.

Также, в конкурсной программе фестиваля будут показаны спектакли: «Дюймовочка» Дагестанского государственного театра кукол, «Приключения автомобильчика» Донецкого республиканского академический театр кукол, «Сказки нянюшки Арины» Белгородского государственного театра кукол, «Как гусеничка бабочкой стала» Орловского театр кукол и «Приключения Буратино» — «Рыжий Театр», Москва.

Ежегодный фестиваль «Рыжее Настроение» пользуется большим интересом у любителей театра не только Восточного округа, но и всей Москвы.

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